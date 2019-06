CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 22 Giugno 2019, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Avellino chiede il dissequestro di piazzetta Amendola. Ancora un colpo in extremis firmato dal commissario straordinario, Giuseppe Priolo. Rispondendo ad una precisa sollecitazione del comitato per la salvezza della Dogana, presieduto da Franco Festa, il numero uno della triade di governo della città ha firmato l'atteso atto indirizzato al Tribunale di Avellino. Il Comune sollecita formalmente il dissequestro della piazzetta antistante l'antico manufatto cittadino, argomentando dettagliatamente le ragioni per le...