Sabato 19 Ottobre 2019, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono riaperte le porte del carcere per un 35enne già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di omicidio. Nel corso di un controllo da parte dei carabinieri di Bisaccia, in provincia di Avellino, l'uomo ha pensato bene di minacciare fisicamente i militari dell'Arma. Un'azione che lo ha portato dritto nella casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi.