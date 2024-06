«La peste mafiosa e corruttiva è la vera grave patologia nazionale. È facile inaugurare beni confiscati, è più difficile dare continuità alla legalità. Se ci saranno le condizioni tornerò a Quindici, quella del Maglificio è una sconfitta e una ferita. Ma serve una grande spinta che venga dal territorio, a cui sono molto legato».

APPROFONDIMENTI Casal di Principe, la lunga marcia colorata Trentennale don Peppe Diana Casal di Principe, l'onda blu in corteo per don Peppe Diana

Al solito appassionato e lucido Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, fa tappa in città per la ricostituzione del coordinamento locale “dell'associazione di associazioni” impegnata contro mafia e illegalità diffusa, a circa trent'anni dalla sua nascita dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio in cui persero la vita Falcone e Borsellino. “Avellino città Libera. Se non ora quando?”, questo il titolo dell'iniziativa ieri pomeriggio presso il Polo giovani diocesano in via Morelli e Silvati.

A dare il benvenuto al parroco torinese, i referenti di Libera Avellino e Pratola Serra, Davide Perrotta, Stefano Pirone e Iole Capozzi. A condurre la discussione il responsabile del Mattino Avellino Gianni Colucci, a portare il loro contributo anche il Sostituto procuratore della Repubblica di Avellino, Teresa Venezia, e i familiari delle vittime innocenti di camorra e terrorismo Antonietta Oliva (vedova di Pasquale Campanello) e Graziella Ammaturo (figlia di Antonio Ammaturo).

Una platea di giovani ascolta attenta i frammenti dolorosi dei vissuti personali, sulle cui basi è nato l'impegno pubblico di chi scandisce “nomi e numeri” contro le mafie nella giornata nazionale commemorata ogni anno nel primo giorno di primavera. In sala anche il candidato sindaco per il centrosinistra Antonio Gengaro con esponenti e candidati del campo largo. «Abbiamo bisogno di una realtà come Libera - interviene il Questore Pasquale Picone -, di chi come noi ci mette la faccia tutti i giorni, mettendo da parte anche gli affetti. Ma è nostro dovere farlo, ricorda, un impegno fatto di sacrifici e trasparenza».





Picone, prima a Casal di Principe poi a Lauro, ricorda in prima persona le morti di Don Diana e di Nunziante Scibelli: «L'interesse per la legalità ci aiuta a crescere, le scorciatoie invece non portano da nessuna parte. Questa provincia non è esente da problemi, come ho detto al mio insediamento non mi chiuderò in ufficio ma starò tra la gente, con tutti voi. Non vi girate dall'altra parte, segnalate, anche in maniera anonima» è l'invito rivolto alla sala, raccolto anche dal Colonnello Domenico Albanese, a capo del comando provinciale dei carabinieri. Liguria, Lazio, Puglia: la cronaca recente che ha visto coinvolta la politica da il là a Don Ciotti. «Le mafie sono molto più forti di 30 anni fa, hanno una capillarità transnazionale aiutata dalle moderne tecnologie. Si spara di meno e la percezione del pericolo è minore, avverte, c'è una lettura nuova che si impone nel contrasto alla criminalità: siamo qui per essere cittadini non a intermittenza ma responsabili».

«Diffusi, disincantati, pragmatici», così ha descritto i rapporti recenti tra mafia e istituzioni il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Così Ciotti a chi gli chiede circa l'opportunità di essere candidati da indagati, in riferimento alle vicende del capoluogo: «Non so se sia opportuno, ma ognuno con la propria coscienza decide cose vuole fare. Ma se si vuole il bene della propria comunità, in nome della chiarezza e della trasparenza, credo che sia bello poter dare testimonianza di stare fuori da certi giochi».