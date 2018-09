Mercoledì 26 Settembre 2018, 13:09

Una cinquantenne di Avellino, mentre attraversava la strada, è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È successo poco fa in via Trieste e Trento nel capoluogo irpino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione. La donna è stata trasportata dal 118 al Moscati. Indagini in corso.