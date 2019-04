Sabato 13 Aprile 2019, 07:14

Dramma in chiesa ad Avellino durante un momento di preghiera. Una donna di 69 anni si è accasciata improvvisamente al suolo. Subito è stato lanciato l’allarme dalle altre persone presenti nella chiesa di San Ciro, nel centro del capoluogo irpino. Quando sono arrivati i sanitari del 118 per la 69enne era ormai troppo tardi. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorrerla. La donna è stata stroncata da un infarto mentre era assorta in preghiera. Sotto choc gli altri fedeli e il parroco.