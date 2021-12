Avellino, dramma della solitudine: 73enne trovata morta in casa

Dramma della solitudine ad Avellino. Una donna di 73 anni è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via Giuseppe Cappuccio per il soccorso all’anziana, che parenti e amici non riuscivano più a rintracciare. La squadra, anche con il supporto dell'autoscala, è salita al terzo piano dell'edificio e attraverso un balcone è entrata in casa, rinvenendo la donna riversa a terra. I sanitari dell’ambulanza del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 73enne. La morte sarebbe stata determinata da cause naturali.

