© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al posto dei libri aveva collocato la droga. Arrestato un giovane di 23 anni di Avellino . I carabinieri della Sezione Radiomobile, insieme ai colleghi in borghese dalla Sezione Operativa si sono nell’abitazione del ragazzo. Il 23enne ha tentato di convincere i militari al fine di farli desistere dal prosieguo dell’attività.E come prova della sua buona fede, aveva riferito di detenere solo un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale. Ma i Carabinieri, non credendo a quelle parole, hanno proceduto al controllo che ha permesso di rinvenire all’interno di una libreria circa 100 grammi di marijuana occultata in contenitori sottoposti a sequestro insieme ad una modica quantità di hashish ed a numerosi semi di canapa indiana nonché a due grinder e a materiale utile per il confezionamento delle dosi.