Avellino, droga per il fratello detenuto intercettato nella sala colloqui e arrestato

Cocaina e hashish per il fratello detenuto nel carcere di Avellino ma la vigilanza degli agenti penitenziari ha impedito la cessione e arrestato il responsabile.

Ne dà notizia il segretario per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello. L'uomo, di origini salernitane, stava per entrare nella sala colloqui per incontrare il fratello detenuto.

Il suo comportamento ha insospettito il personale in servizio che ha disposto una nuova perquisizione personale che ha portato alla scoperta di alcuni grammi di sostanze stupefacenti nascosti all'interno della manica della giacca. L'uomo è stato denunciato e su disposizione del magistrato sottoposto agli arresti domiciliari.