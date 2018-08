Sabato 18 Agosto 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 15:58

La Società Sportiva Dilettantistica Calcio Avellino di Gianandrea De Cesare ha il suo direttore sportivo per la Serie D. L’incarico è stato affidato a Carlo Musa. Il giovane dirigente, nato a Roma il 5 febbraio 1990, ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia Aziendale presso l’Università di Roma Tre. A soli 24 anni consegue l’Abilitazione al ruolo di Collaboratore della Gestione Sportiva, mentre nel 2016 quella al ruolo di Direttore Sportivo Professionista, confermandosi uno dei più giovani laureati di sempre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.Nel 2013 è il Direttore Sportivo dell’A.s.d. Aranova, che a partire dalla stagione 2015/16 disputa la Promozione grazie al secondo posto ottenuto nella stagione precedente nel campionato di Prima Categoria. La stagione 2017/18 lo vede invece diventare Direttore Sportivo della Lupa Roma FC in Serie D, che si piazza all’8° posto nel Girone D. Ora l'avventura in Irpinia.