Una Fiat Punto grigio-azzurrina che gira per il Rione Mazzini con a bordo un uomo che fa di tutto per estorcere denaro alle vittime. Il tam-tam che corre sui social con i residenti della zona che hanno lanciato l'allarme anche attraverso Il Mattino non ha lasciato indifferente la Questura di Avellino che subito si è messa sulle tracce di quest'uomo. È caccia aperta: soprattutto per tranquillizzare la popolazione del quartiere. Eppure, nonostante la paura, i cittadini, pur se attivissimi a segnalare il pericolo attraverso i propri profili Facebook, non hanno presentato nessuna denuncia né alla polizia né ai carabinieri. Anche per questo motivo le forze dell'ordine sollecitano i cittadini a segnalare sempre eventi sospetti attraverso il 112 e il 113. Non basta, insomma, alimentare la paura sui social, ma serve rivolgersi a chi da sempre garantisce la sicurezza sulle strade. Da ieri, comunque, le pattuglie della Sezione Volanti della Questura si sono messe sulle tracce di questa Fiat Punto grigio azzurrina.

Secondo le testimonianze sui social network e quelle raccolte in questi giorni nel quartiere, il conducente dell'auto utilizza sempre la stessa modalità per attirare nella propria trappola le sue vittime. L'uomo alla guida punta la preda, poi suona il clacson e segnala la sua presenza con i fari abbaglianti inducendo le altre macchine a fermarsi, poi scende dall'auto oppure si accosta all'altra auto e, fondamentalmente, cerca di estorcere denaro. In alcuni casi l'uomo alla guida della Punto lo fa fingendo guasti o danni alla propria auto, talvolta anche con il classico trucco dello specchietto. In altri casi - come segnalato da diversi profili Facebook - l'uomo passa direttamente alle minacce chiedendo di farsi consegnare dei soldi. Per lo più il guidatore della Fiat Punto cerca di puntare come sue prede donne sole alla guida oppure persone anziane. Di qui si è diffuso il panico nel Rione Mazzini con tanti cittadini che sui social network si danno l'allarme l'un con l'altro.

La signora S.D., ad esempio, scrive sul proprio profilo Facebook: «Per esperienza diretta, mi sembra doveroso scrivere un messaggio per informarvi che lungo la strada che collega la Conda e Parco Castagno (in gergo la Cupa), un'auto grigio-celeste si posiziona in maniera marcata dietro l'auto: inizia a bussare insistentemente il clacson fino a che si è costretti a fermarsi. Scende un uomo, si avvicina all'auto, prima vi apre lo sportello posteriore dell'auto, probabilmente nella speranza di farli scendere, poi inizia a chiedere insistentemente soldi. Prestate attenzione». E, sotto quel post, tanti i commenti di altri cittadini che hanno subito lo stesso trattamento. «Confermo - scrive E.P. - è una storia che ho già subito: identica modalità e stessa auto e luogo. Dopo un lungo battibecco con l'individuo che mi chiedeva di risarcirlo, ho preso il telefono fingendo di chiamare la forza pubblica». E, parlando con i residenti del Rione Mazzini, tante altre persone confermano di essere stati avvicinati da quell'uomo.

Stavolta, però, sulle sue tracce ci sono le forze dell'ordine che - come sempre - pattugliano il territorio. La caccia è solo all'inizio e se il soggetto tenterà altri agguati sarà facilmente braccato dagli agenti della Questura. L'invito, però, che si fa dagli uffici di via Palatucci è di non limitarsi ad alimentare il tam-tam sui social network, ma di segnalare sempre alle autorità preposte ogni evento e movimento sospetto. Inutile, se non dannoso, segnalare solo questi eventi attraverso Facebook. Per risolvere e far intervenire prontamente le forze dell'ordine basta una semplice telefonata al 113 o al 112. Ad ogni modo l'uomo a bordo della Punto ha probabilmente le ore contate se continuerà nei suoi tentativi di estorsione.