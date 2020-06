LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Avellino spuntano le strisce pedonali arcobaleno. Il comando della polizia municipale del capoluogo irpino ha fatto realizzare alcuni attraversamenti pedonali con strisce colorate., ne ha programmato altre nei pressi dei parchi gioco e della villa comunale. Un progetto che si può realizzare sfruttando la quota dei proventi per le contravvenzioni relative a violazioni al codice della strada. L'intervento, dunque, è a costo zero per il Comune. Commenti positivi dai cittadini.