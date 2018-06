CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Giugno 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 06:30

Il successo storico del Movimento Cinquestelle che conquista la roccaforte irpina del centrosinistra (un tempo scudocrociata) riserva anche altre sorprese. In Consiglio comunale, a puntellare i modesti numeri del neosindaco Vincenzo Ciampi - in un parlamentino, almeno sulla carta, a maggioranza Pd e liste alleate - sbarca pure la Lega di Salvini, decisa a stabilire anche nel cuore dell'ex feudo dc l'asse nazionale di governo a tinte gialloverdi. Infatti il partito del Carroccio si aggiudica un seggio con Damiano Genovese, giovane imprenditore edile finito talvolta al centro di polemiche per alcune vicende familiari dovute al coinvolgimento del padre e dello zio in indagini della Dda concernenti il cosiddetto clan Partenio, inchieste culminate nella condanna degli imputati. «Il presunto clan del Partenio - dice Genovese al «Mattino» - anche secondo gli atti processuali, non esiste più ormai da quindici anni. Mi sembra però che, da parte di qualcuno, lo si sia voluto tirare in ballo a tutti i costi. Comunque, le sentenze si accettano, anche quando ci sembrano ingiuste. Se si sbaglia bisogna essere pronti a pagare il conto alla società - aggiunge - Con mio padre ho avuto un rapporto diretto soltanto per un breve lasso di tempo, quando era ad Avellino, tra il 1998 e il 2000. Prima e dopo purtroppo è stato sempre lontano da casa, a causa dei problemi giudiziari che ha avuto - racconta - Io sono andato avanti per la mia strada, la mia attività di imprenditore è stata spesso al centro di controlli ma non è mai stato trovato nulla di illecito».