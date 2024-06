«Conosco Avellino mattonella per mattonella. Le calpesteremo tutti insieme e arriveremo lontano. Contro di noi un attore hollywoodiano che finge di conoscere la città e un'Alice che per cinque anni ha vissuto nel paese delle meraviglie senza vedere, sentire e parlare». Antonio Gengaro chiude la sua campagna elettorale a Piazzetta Agnes tra le bandiere di Pd, Movimento cinque stelle, Avellino progetto partecipato e Per Gengaro sindaco. Sul palco al suo fianco i quattro capilista della coalizione di centro sinistra, Enza Ambrosone (Pd), Ferdinando Picariello (M5s), Francesco Iandolo(App) e Amalio Santoro (PGs). Sono loro a dargli man forte.



«Non faremo diventare Avellino come Stoccolma e Barcellona perché siamo fieri di quello che siamo e certi della nostra capacità di saper valorizzare e mettere a sistema le nostre eccellenze» dice Ambrosone sbeffeggiando alcune delle uscite passate dell'ex sindaco Festa. Cita Danilo Dolci, Iandolo: «Ciascuno cresce solo se è sognato. Vogliamo un'Avellino che cammini verso il cambiamento senza affidarsi a scorciatoie, a concorsi con le domande già in tasca di qualcuno, ad affidamenti preconfezionati».

Di candidati delegati da altri parla Picariello: «Nargi per conto di Festa che non ha potuto essere della partita, Genovese per decisione dei trasformisti D'Agostino, Petitto e Rotondi». Durissimo l'intervento di Santoro: «Non siamo un cartello elettorale, ma una fetta di umanità che recupera l'idea di una città come bene comune contro un sistema corrotto e corruttore che oggi si ritrova in parte candidato con la finta coalizione civica di centro destra, in parte al seguito di una vicesindaca che per cinque anni è stata serva muta di nefandezze».

li ringrazia, prende la parola e va subito all'attacco dei suoi due principali competitor. Su Rino Genovese, a capo del Patto civico per Avellino, l'esponente Pd è tranchant: «, è come quegli studenti che per un anno intero non studiano e poi si riducono all'ultimo minuto per provare, invano, a passare l'esame. Non si è mai occupato di Avellino nella sua vita e si vede, perché non la conosce. Descrive i quartieri come il bronx ma si fa appoggiare da chi ha governato per venti anni. Chiedesse conto a loro del perché nei prefabbricati pesanti» dice riferendosi a Petitto e D'Agostino. Poi si rivolge proprio al presidente dell'Us Avellino, ex alleato di Festa oggi candidato alle europee per Forza Italia: «Stia tranquillo, potrà ragionare anche con noi del, che non sarà più un mega centro commerciale ma una, perché non avrà conflitti di interesse non facendo parte della nostra maggioranza. Siamo più tifosi noi di chi ha bisogno di farsi i selfie con lui a fine partita».Poi l'attacco alla vicesindaca uscente Laura Nargi: «L'ho definita e la definiscoperché per cinque anni non ha visto, non ha sentito, non ha parlato. Non si è accorta di, di, di. Definisce la nostra parte politica vecchia e superata ma candida ex assessori che sono al Comune da venti anni. Per fortuna gli avellinesi non hanno l'anello al naso, sanno di aver pagato con i loro soldi, quelli del Comune, la propaganda elettorale che qualcuno si è costruito per cinque anni» dice sventolando ildove, aggiunge, «la parola d'ordine era contenimento della spesa e invece i soldi degli avellinesi sono stati usati per foraggiare un immorale sistema di potere».Poi un avvertimento su urbanistica ed edilizia: «Dietro di me non ci sono i grandi palazzinari. La campagna elettorale l'abbiamo finanziata con le collette dei miei amici e compagni di scuola. Li avverto:. Terremo porte aperte agli imprenditori illuminati ma chi pensa di poter continuare a mangiarsi le colline del Fenestrelle se la vedrà con me»., la città dei parchi, cultura, la cittadella dei saperi. Queste le priorità programmatiche che il candidato del centrosinistra snocciola una per una dal palco.Prima di rivolgersi al consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca: «Hai detto che ho ricevuto unaed ora sta a me guidarla. Io spero e so che è bellaper l'impegno che tutti i nostri candidati ci stanno mettendo. Anche se è solo a due posti, se ci stringiamo, ci stiamo tutti dentro». Il commosso ricordo del suo padre politico, Antonio Di Nunno, la solidarietà a Giancarlo Giordano di Sinistra italiana colpito da un grave lutto, la citazione rivisitata di Guido Dorso, «». Infine, accolto dal boato, il suo slogan: «Conosco Avellino mattonella per mattonella. Se le calpestiamo una ad una tutti insieme andremo lontano».