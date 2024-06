È destinata a far discutere la decisione di Laura Nargi di mostrare alla chiusura della sua campagna elettorale le immagini di Gianluca Festa. Una scelta che lei difende: «Si tratta di un video che racconta un episodio saliente della nostra attività amministrativa, ne abbiamo proposti anche altri, quello non potevamo mostrarlo senza il suo principale protagonista. Sarebbe stato ipocrita», dice. La candidata civica che è finita nell'indagine della procura con un'ipotesi di reato che la accomuna a Festa (associazione a delinquere), ha voluto tributare dunque non un omaggio al suo sindaco per cinque anni, ma solo restituirgli il ruolo che gli competeva riproponendo le immagini del suo incontro con il rettore dell'Università di Salerno nel giorno dell'avvio dei corsi di ingegneria in città.

Ovviamente gli applausi, le lacrime della platea, il «Gianluca-Gianluca» che è partito assieme alla standing ovation, sono stati l'effetto di quelle immagini sul maxi schermo. Un azzardo? «No, era semplicemente il racconto di quel che è davvero accaduto, non potevamo mica tagliare quel video eliminando il protagonista. Io difendo quell'esperienza, non la rinnego. Credo anche che la responsabilità penale sia personale, e che io non ho alcuna responsabilità. Qualcosa di cui pentirmi del passato?, direi di no», aggiunge Nargi.

«Un racconto bellissimo del viaggio che abbiamo fatto e di quello che faremo. C'era Festa nel video sull'avvio dei corsi dell'università di Salerno? Main questi anni con il sindaco». «Eppoi lui non è candidato, io ho raccontato il passato», dice Laura. «Non ho mai preso le distanze da quello che abbiamo fatto. Non si può negare quello che ha fatto lui».Quattro le compagini in campo a sostegno della Nargi, le due squadre create dal suo predecessore, Gianluca Festa, “” e “”, quella messa in piedi da mesi dalla stessa Nargi, “”, e l'ultima, di stampo più centrista, organizzata dal consigliere uscente Carmine De Sapio, “”, che è stata poi esclusa dalla commissione elettorale. Nella lista “” candidati gli assessori uscenti Antonio Genovese, Marianna Mazza, Giuseppe Negrone, l'ex capogruppo, Elia De Simone, e i consiglieri uscenti Ugo Maggio, Luigi Preziosi, Mario Spiniello, Jessica Tomasetta, Giovanna Vecchione, Michele Lombardi. Con loro anche gli ex petittiani, Antonio Cosmo e Gianluca Gaeta, e alcuni amministratori delle consiliature passate, come Antonio D'Avanzo. Nella lista festiana anche lo storico leader della tifoseria biancoverde, Francesco Iannuzzi.Chiusa a ventiquattro candidature la lista “” dove hanno trovato posto il capogruppo uscente Giovanni Cucciniello, l'ex consigliera Teresa Cucciniello e la collega, per cinque anni all'opposizione tra le fila della Lega, Monica Spiezia. Nessuna casella rimasta vuota in “” dove Nargi ha racchiuso la sua personalissima squadra. Tra i candidati c'è Alberto Bilotta, già consigliere comunale in passato con l'Unione di centro. Tra gli aspiranti consiglieri della terza lista anche il progettista Fabio Liberale, nel 2019 presente nella lista “” a sostegno del centrosinistra e di Luca Cipriano, il commercialista Luigi Mattiello, l'operatore sociosanitario Gerardo Rocchetta.Nargi aveva annunciato la propria candidatura a meno di due ore di distanza dalla notizia della conferma degli arresti domiciliari per Festa. La stessa Nargi è stata raggiunta dae da. Un atto dovuto, secondo i suoi legali, per il suo ruolo di numero due dell'amministrazione Festa. In consiglio comunale dal 2013, quando fu eletta tra le fila del Partito democratico, di cui è stata anche dirigente regionale, ha certamente maturato una maggiore esperienza politico amministrativa nei cinque anni di governo della città che ha vissuto da protagonista al fianco di Festa, riuscendo, caso quasi unico tra gli ex assessori, a ritagliarsi un ruolo ben riconoscibile all'esterno. Lei stessa aveva annunciato in tempi non sospetti di aver organizzato una lista che avrebbe guidato, ma ha dovuto assumere su di sé l'onere più grande della candidatura a sindaco con cinque anni di anticipo.