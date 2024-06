Tra le sorprese politiche di questa campagna elettorale va segnalata sicuramente la discesa in campo di Rino Genovese. Il noto giornalista del TgR, infatti, è candidato a sindaco del “Patto Civico”, una compagine ampia e variegata composta da ben cinque liste. A farne parte, oltre ad una nutrita schiera di cittadini slegati da partiti ed associazioni, i riferimenti del consigliere regionale dei Moderati e Riformisti, Livio Petitto, quelli del sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino, i rappresentanti di Forza Italia, Lega e Democrazia Cristiana con Rotondi, gli esponenti dell'associazione “Cittadini in Movimento” e quelli dell'associazione “Primavera Meridionale”.

Ad annunciare il proprio sostegno alla compagine, inoltre, il partito dei Pensionati e dei Lavoratori e l'associazione Base Popolare coordinata dall'ex parlamentare Giuseppe De Mita. La nascita del Progetto Civico è il frutto di una lunghissima e animata discussione politica che, avviata nell'alveo del centrodestra, ha assunto col trascorrere del tempo connotati civici.

Questo ha prodotto da un lato la rottura del fronte di centrodestra, tant'è che l'Unione di Centro e Fratelli d'Italia sono in campo con un proprio candidato sindaco, ma dall'altro ha consentito un allargamento a quei pezzi della società che non si riconoscono in alcuna sigla. Genovese, comunque, ha portato avanti una campagna elettorale all'insegna del rinnovamento, individuando nella passata gestione, ma anche nelle precedenti, il sistema da abbattere.