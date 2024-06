«Voglio un confronto pubblico all'americana con Laura Nargi e i giornalisti avellinesi in piazza Libertà. L'opinione pubblica ha il diritto di sapere se la mia avversaria è stata complice del sistema di potere che ha portato alla deriva morale di questa città, o non si è accorta di nulla? Se è stata distratta, come possono gli avellinesi affidarle la guida della città?».

Entra subito nel vivo la corsa al ballottaggio, è Antonio Gengaro il primo a lanciare il sasso per la conquista della fascia tricolore. L'alfiere del centrosinistra cittadino ha convocato la stampa «con urgenza» ieri mattina presso la sede del comitato elettorale di piazza Libertà per ribadire i cardini del suo operato in contrapposizione a chi porta avanti l'esperienza dell'amministrazione uscente.

«Sono pronto a confrontarmi con Laura Nargi, alla luce del sole - annuncia Gengaro -, nel momento più basso per la storia politico-amministrativa del capoluogo è necessario restituire alla cittadinanza una verità sopra ogni altra cosa: se la vice uscente sia stata complice o attrice inconsapevole di una gestione che ha truccato i concorsi pubblici, non ha pubblicato le delibere, ha gestito appalti chiedendo dazioni per manifestazioni ed eventi passando per la società sportiva creata dal sindaco Festa. Non solo, si è offesa, truccando anche quella, la gloriosa tradizione del Ferragosto avellinese. Per chiudere con la sparizione del computer di proprietà del comune. Cosa c'era in quel computer? Bisogna partire da qui - rincara - le differenti visioni della città ai cittadini arrivano un attimo dopo».

Parte dal ringraziare la stampa e i cittadini Gengaro, «per il grande consenso che mi hanno attribuito. Faccio un appello a tutte le forze sane della città per restituire dignità e orgoglio ad Avellino - prosegue - invito tutti a non andare al mare per il ballottaggio, serve la massima attenzione e mobilitazione per un appuntamento decisivo. Siamo avanti - dice - il mio popolo saprà scegliere per il meglio».

Il voto del primo turno, spiega Gengaro, ha restituito tutto il valore politico della coalizione trainata dal Pd: «Non c'è stata nessuna defezione - rivendica - questo schieramento sarà compatto fino alla fine. Siamo in campo per farci carico delle difficoltà degli ultimi, degli umili, di chi vive i disagi di abitazioni comunali malandate, di un piano di zona che ha tardato a partire. I miei avversari parlano di innovazione tecnologica, forse non hanno visto cosa è accaduto all'anagrafe per la consegna delle tessere elettorali, sembrava di essere in un suk. Basta con i diritti scambiati per favori, a noi non serve alcun clientelismo» accusa.

Sul punto, è netta la stoccata alla più votata della tornata elettorale, l'assessore uscente a Pari Opportunità, Trasparenza e Politiche abitative Marianna Mazza: «Mi dicono si sia occupata di case è sempre stato un tema spigoloso ad Avellino, generando molti consensi. Nessuna l'ha mai vista in questi anni, eppure Spuntano come funghi, le faccio i miei auguri» attacca. A chi gli chiede conto delle gestioni complicate legate al sistema di potere degli enti a trazione Pd, quali il fallimento di Alto Calore e Asidep, per ultimo la gestione del comune di Monteforte commissariato per infiltrazioni mafiose con il sindaco Costantino Giordano indagato, Gengaro è netto: «Non ho paura di nessuno e non rifuggo la verità. Ho condotto battaglie micidiali su questi temi, specie su Monteforte. Una stampa corretta dovrebbe darmene atto».

«Il grande risultato del primo turno amministrativo ad Avellino - dicono Vincenzo Ciampi, coordinatore provinciale M5S e Rita Sciscio, rappresentante Gruppo territoriale M5S di Avellino- conferma la bontà del progetto del fronte progressista e dell'intuizione del presidente Giuseppe Conte. Il M5S, nonostante una flessione che segue quella a livello nazionale, è stato decisivo per il successo al primo turno del candidato sindaco Antonio Gengaro. La partita non è finita ed elettori, iscritti e candidati del M5S saranno sempre più convintamente accanto a Gengaro. Con lui alla guida - con i nostri eletti, i candidati e gli attivisti -contribuiremo in consiglio comunale alla rinascita di questa città, devastata dai cinque anni dell'amministrazione Festa».