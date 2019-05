CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 5 Maggio 2019, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avellino chiede più sicurezza. Per i candidati sindaco è un tema ineludibile. Specialmente in un capoluogo che, da anni ormai, vive l'esplosione della microcriminalità: dall'escalation dei furti in appartamento, ad episodi di inaudita violenza, fino allo spaccio nei luoghi del degrado, troppo lontani dalle luci del centro. Ciascuno dei sette aspiranti alla carica di primo cittadino ha un proprio approccio e una diversa soluzione: c'è chi annuncia l'assessorato alla Sicurezza e chi punta sulle telecamere pubbliche e private, chi istituirebbe il vigile urbano con il cane antidroga e chi immagina una gestione della municipale in ottica di Area Vasta. Non manca nemmeno chi ribalta il problema e si concentra sull'implementazione dei servizi pubblici. Su un aspetto sono tutti d'accordo: l'argomento, ad Avellino, è diventato una priorità.