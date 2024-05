«Intelligenza, ironia e signorilità». Antonio Gengaro tributa così il padre Tommaso nell'ultimo saluto. Ieri pomeriggio in una gremita Chiesa del Rosario i funerali del padre del candidato sindaco del centro sinistra. Avvocato, funzionario dell'ispettorato agrario, Tommaso Gengaro si è spento nel tardo pomeriggio di venerdì ad 83 anni dopo un breve ricovero e un intervento cardiaco all'ospedale "Moscati".

Il grave lutto che ha colpito uno dei candidati allo scranno più alto di Palazzo di Città ha portato gli altri competitor ad interrompere ogni iniziativa elettorale in programma per la giornata di ieri. Un gesto di civiltà. Da ognuno di loro Gengaro ha ricevuto messaggi di vicinanza e solidarietà, così come da tutte le forze politiche cittadine. Anche la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, non ha fatto mancare il suo abbraccio al compagno di partito. Di ritorno dai comizi di Napoli, Schlein ha raggiunto la famiglia Gengaro al cimitero, durante la tumulazione, per porgere le sue condoglianze in forma privata e scambiare qualche parola.

Rinviato a data da destinarsi il suo intervento su europee e amministrative previsto proprio per ieri pomeriggio e annullato dalla segreteria provinciale del Pd. A non far mancare il proprio supporto a Gengaro e alla sua famiglia, gli amici di sempre, i compagni di partito ma anche gli avversari politici. Poche parole di ringraziamento e di ricordo del padre, quelle pronunciate da Gengaro al termine del rito funebre: «Avrebbe voluto andarsene in punta di piedi, ma in vita è stato accanto a tante persone nel momento del bisogno ed oggi tutti i suoi amici hanno voluto ricambiare l'affetto ricevuto. È stato un esempio per me, mia sorella, per i miei figli. Le mie zie, le signorine Gengaro (storiche commercianti del centro storico ndr.), lo definivano un uomo giudizioso. Aveva tante passioni: atleta provetto negli anni del liceo "Colletta", dirigente dell'ispettorato agrario e credo uno dei massimi esperti, da avvocato, di diritto agrario, allevatore di setter inglesi. A lui dobbiamo una vita vissuta pienamente e felicemente, senza mai dover chiedere nulla. Ci ha sempre guidato con intelligenza, signorilità e ironia in ogni scelta della vita». In chiesa si sono intravisti, tra gli altri, anche Laura Nargi, candidata a sindaco, e il segretario del Prc, Costantino D'Argenio.

Al fianco dell'aspirante sindaco del campo progressista moltissimi dei candidati delle quattro liste a suo sostegno, il consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca, il vicepresidente dei deputati dem, Toni Ricciardi, l'ex senatore Enzo De Luca, la delegata alle pari opportunità della Regione, Rosa D'Amelio, gli amici di Controvento, Generoso Picone, Enzo Rocco, il commissario provinciale di Azione, Domenico Gambacorta, l'avvocato Benedetto De Maio, inizialmente indicato per la candidatura apicale del centro sinistra.

Tanti anche i messaggi ricevuti. Tra questi quelli di Rino Genovese, a capo del patto civico di centrodestra, Aldo D'Andrea candidato sindaco di Unità Popolare che in segno di lutto ha annullato l'iniziativa di via Verdi con il giornalista Michele Santoro fondatore della lista per le europee "Pace, Terra e dignità", Modestino Iandoli e tutto il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia, Vittorio Boccieri alfiere di "Progetto Avellino Futura". Anche il deputato Gianfranco Rotondi ha voluto ricordare Tommaso Gengaro: «Una figura familiare per tutti gli avellinesi di vecchia generazione, in particolare del centro storico, dove le nostre rispettive famiglie hanno sempre vissuto, intrecciando negli anni rapporti di stima ed affetto».