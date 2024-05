Il centro sinistra chiude le quattro liste a sostegno di Antonio Gengaro. Nel Pd dovrebbe essere della partita anche Luca Cipriano che questa mattina, presso la sede provinciale del partito, incontrerà la stampa affiancato dal candidato sindaco, Antonio Gengaro, e dai vertici di via Tagliamento, il segretario provinciale, Nello Pizza, il presidente, Gerardo Capodilupo, e il consigliere regionale Maurizio Petracca. Sfidante di Festa al ballottaggio del 2019, Cipriano avrebbe deciso di ricandidarsi alla carica di consigliere comunale, insieme all'intero gruppo uscente dei democratici, forte anche dell'assoluzione ricevuta in appello, dopo quella di primo grado, rispetto all'inchiesta che lo ha visto coinvolto per anni per il suo vecchio ruolo di presidente del cda del Teatro "Carlo Gesualdo".

APPROFONDIMENTI Rischio chiusura per l'Agenzia delle Entrate Ex sindaco Festa: confermati gli arresti domiciliari Nargi: «Mi candido io, ora continuità amministrativa»

Lui stesso ha così commentato a la notizia tramite i social: «Cala il sipario su una brutta storia. Ma ora è definitivamente finita, dopo due sentenze, molti anni e tante ingiustizie. E adesso, avanti». Soddisfatto della conferma dell'assoluzione anche l'intero gruppo dirigente dei democratici. In una nota il segretario del Pd, Nello Pizza, commenta così: «Siamo stati sempre al fianco di Cipriano ed abbiamo testimoniato in ogni sede la nostra vicinanza per una vicenda che taluni hanno provato ad utilizzare per gettare fango nei confronti di un professionista da sempre impegnato per la nostra comunità con passione, entusiasmo e competenza».

La lista del Pd è ormai chiusa e sarà composta dai consiglieri uscenti, Ettore Iacovacci, Nicola Giordano, Marietta Giordano, Gennaro Cesa, quasi certamente Cipriano. Non ci sarà Franco Russo, al suo posto sarà candidato Ciriaco Morano, già dirigente del Partito. Saranno in squadra anche gli ex consiglieri Modestino Verrengia, Nicola Poppa, Leonardo Festa, Tonino Iannaccone, l'ex assessore Teresa Mele, l'allenatore della Scandone Antonino Sanfilippo, il notaio Edgardo Pesiri, l'insegnante Rossella Fierro, il dirigente Maurizio Giovanniello, l'avvocato Elvira Festa e la docente universitaria Ada Famiglietti. Chiusa anche la squadra del Movimento cinque stelle che sarà capitanata dal consigliere uscente Ferdinando Picariello e vedrà all'interno alcuni dei protagonisti della giunta pentastellata del 2018, tra loro l'ex assessore all'ambiente Massimo Mingarelli.

La terza lista, “Per Avellino con Gengaro”, che comprende Si Può, Alleanza Verdi e Sinistra e Controvento, sarà capitanata da Amalio Santoro. Tra i candidati l'allenatore della Virtus Ariano Irpino, Antonio Bellizzi, il medico Agostino De Rosa, l'avvocato Annamaria De Stefano, la professoressa Roberta De Maio, la, dirigente scolastica del liceo scientifico Mancini Paola Anna Gianfelice, la portavoce del comitato per l'acqua bene comune Annamaria Pascale, l'insegnante Vinia La Sala, il giornalista Franco Marra.

In campo anche Vittoria Troise animatrice del “Centro donna” e il fotografo Filippo Cristallo. Si chiamerà “App-Avellino progetto partecipato” la lista che vedrà insieme Avellino prende parte, Più Europa, Per e Insieme per Avellino e sarà, molto probabilmente, quella con più donne candidate (21 su 32 ndr). A guidarla il consigliere uscente, Francesco Iandolo. Con lui Luca Nacca, Mariagrazia Papa, Lina Russo, Claudia Carbone, Mauro Napolitano, rappresentante di realtà territoriali del mondo associativo, Sara Anastasia operatrice dell'Aipd.