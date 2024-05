Il giornalista Rino Genovese rompe gli indugi e ufficializza la sua candidatura a sindaco di Avellino. Lo fa attraverso le pagine social, pubblicando il simbolo della compagine che lo sosterrà, denominata «Patto Civico per Avellino», accompagnato da una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della città e dei cittadini avellinesi.

«Con tutto il mio cuore, la mia storia, la mia passione - si legge -. Perché Avellino possa diventare la città che ho sempre sognato. Orgoglioso di avere al mio fianco amici, cittadini, associazioni, partiti che, con grande senso di responsabilità, hanno scelto di rinunciare ai propri simboli per partecipare ad un grande patto civico». E ancora: «"GATE" (cancello in inglese) - spiega - è l'acronimo che caratterizzerà il nostro programma. Vi spiegherò perché. Il cancello che apriremo per entrare nel futuro di Avellino».

Insomma, la corsa può ufficialmente partire dopo giornate incerte ed estremamente calde sotto il profilo del dibattito politico. Il giornalista Rai dovrebbe essere sostenuto da cinque liste: la prima coordinata dal consigliere regionale dei Moderati e Riformisti, Livio Petitto, che potrebbe ospitare qualche elemento della Lega; la seconda dal sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino, al cui interno troveranno spazio anche i riferimenti di Forza Italia; la terza a trazione Primavera Meridionale, la quarta sponsorizzata dall'associazione «Cittadini in Movimento» di Massimo Passaro e l'ultima direttamente allestita dal candidato sindaco che coinvolgerà rappresentanti del mondo delle associazioni, della società civile, ma anche qualche riferimento politico.

La notizia della corsa di Genovese è giunta proprio mentre in città si ragionava di un possibile accordo last minute con gli elementi del centrodestra rimasti fuori dalla coalizione, Fratelli d'Italia e Unione di Centro, archiviando, così, una volta per tutte, la pratica. Chiusa definitivamente, inoltre, la possibile trattativa con esponenti dell'amministrazione comunale uscente visto che l'ex vicesindaco Laura Nargi ha già ufficializzato la sua discesa in campo.

Le prossime ore serviranno a smussare gli ultimi angoli e a definire le liste. Per il momento Genovese preferisce non lanciarsi in dichiarazioni, rinviando ogni chiarimento ad una conferenza stampa di presentazione che dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Ieri, intanto, il candidato sindaco ha incassato il supporto di Noi Moderati. Il partito che in ambito nazionale fa capo a Maurizio Lupi, infatti, ha deciso di candidare nella sua lista il segretario nazionale della federazione Sicurezza e Difesa, Gennaro Sannino. Ad annunciarlo, il coordinatore cittadino Giovanni Centrella in accordo con il coordinatore regionale Pino Bicchielli.

«La città di Avellino afferma Centrella - merita un cambio di passo rispetto all'amministrazione Festa. Occorre ridare slancio alla nostra comunità e garantire ai cittadini quella sicurezza che oggi è venuta a mancare». Sulla stessa scia Bicchielli che aggiunge: «Noi Moderati in Campania è presente, operativo e fattivo. Avellino è tra le città che oggi merita uno slancio, dopo i fatti accaduti. Siamo chiamati ad una grande responsabilità: portare agli antichi splendori una città che oggi è in sofferenza».

