Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

La campagna elettorale per le amministrative di Avellino si infiamma e fioccano le querele. Il candidato sindaco dei Cinque Stelle, Ferdinando Picariello, ha attaccato sulla sua pagina ufficiale di Facebook, la presidente dell'assemblea regionale, Rosetta D'Amelio, il consigliere regionale, Carlo Iannace, ed il candidato del centrosinistra, Luca Cipriano, tirando in ballo indagini giudiziarie e condanne (vere o presunte) a carico dei tre esponenti politici, che ieri mattina hanno partecipato, insieme al segretario provinciale dei Democratici, Giuseppe Di Guglielmo, e al consigliere regionale, Maurizio Petracca, ad un'iniziativa sul ruolo del capoluogo e sullo sviluppo delle aree interne.Immediata la replica di D'Amelio, che ha annunciato una querela per diffamazione nei confronti di Picariello.«Questo è il nuovo Pd»: si legge nel post dei grillini incriminato, che sovrasta una foto di gruppo con i rappresentanti del centrosinistra, con tanto di didascalie: «Carlo Iannace, tentata truffa e falso, condannato a 6 anni; Luca Cipriano, indagato per peculato nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Gesualdo; Rosetta D'Amelio, condannata nell'inchiesta sui rimborsi ai consiglieri regionali».Un siluro che non è passato inosservato. La presidente del consiglio regionale ha subito chiarito, tramite il social network, la sua vicenda personale: «Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione Ferdinando Picariello. Quanto afferma è falso e gravemente lesivo della mia onorabilità. È di pochi giorni fa la sentenza, emessa dalla III Sezione Giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti, che mi vede completamente assolta e che dispone il risarcimento in mio favore delle spese legali in una delle inchieste sui rimborsi ai consiglieri regionali. Il candidato del M5S, e chi lo informa male, dovrebbero sapere che le fake news non sono un buon biglietto da visita per chi vuole essere credibile e si candida ad amministrare una città come Avellino».