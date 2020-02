È allarme truffe in città. Quattro anziani sono stati presi di mira con la tecnica del finto corriere. Una è stata consumata ai danni di un 80enne in via Rubilli. Tre tentativi sono stati segnalati in via Cesare Uva, via Piave e via Padre Manna. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri. Stessa modalità adottata dal truffatore per mettere in atto i raggiri. Tutte le vittime sono state contattate dal finto corriere per la consegna di un pacco a fronte di una somma di denaro. Nella trappola, purtroppo, è finito l'80enne di via Rubilli. Ha ricevuto la telefonata dal sedicente corriere che lo informava della consegna del pacco intestato al nipote. Successivamente si è presentato presso l'abitazione e con disinvoltura si è fatto consegnare la somma di denaro pari a 400 euro dopo aver lasciato quanto doveva.

L'80enne si è reso conto di essere stato ingannato solo dopo aver contattato il familiare per il quale il truffatore aveva richiesto i soldi. Sull'episodio è stata allertata la polizia. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Sezione Volanti per accertarsi di quanto accaduto. Gli uomini del Questore Maurizio Terrazzi hanno ascoltato l'anziano ed hanno raccolto tutti gli elementi necessari per poter risalire all'identificazione dell'autore della truffa. Ulteriori approfondimenti sono in corso anche per capire se all'80enne possa essere stato sottratto qualche oggetto di valore o qualche altra somma di denaro. Stesso modus operandi anche negli altri casi. Gli anziani, però, hanno fiutato l'inganno. Prima di consegnare i contanti al finto corriere, hanno ritenuto opportuno avvertire il familiare destinatario del pacco. Di qui la rivelazione. Nessun pacco doveva essere consegnato e pagato. Il truffatore quando ha capito di essere stato scoperto si è dileguato. Tre i tentativi falliti. Questi episodi sono stati segnalati ai Carabinieri del Comando provinciale di Avellino che indagano per identificare l'autore delle tentate truffe. Potrebbe essere stato lo stesso soggetto sia nel caso di via Rubilli sia negli altri. Sono in corso indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno molto esteso. L'anziano, purtroppo, non sempre denuncia questi fatti perché ha vergogna. Viene assalito dal senso di colpa per essere stato ingannato. Le campagne informative e di sensibilizzazione messe a punto dalle forze dell'ordine costituiscono un valido aiuto per queste fascia d'età. Consigli utili forniti sia dagli uomini dell'Arma sia dalla Polizia di Stato per mettere in guardia gli anziani da tutti i raggiri. Diversi anche gli incontri organizzati per spiegare i pericoli in cui potrebbero incappare. Carabinieri e Polizia per contrastare il fenomeno organizzano una serie di attività di prevenzione. La divulgazione dei consigli utili ha prodotto risultati positivi. Le truffe sono state sventate grazie alla campagna informativa portata avanti costantemente dal Comando provinciale guidato dal colonnello Massimo Cagnazzo. Gli anziani che sono sfuggiti alle grinfie del truffatore hanno ringraziato gli uomini dell'Arma per il lavoro di prevenzione portato avanti. Il truffatore prende di mira le vittime. Studia le abitudini e poi passa all'attacco. Quando si presenta, è sempre elegante, gentile, cordiale e molto rassicurante. A volte agisce insieme ad un complice. Differenti le tecniche messe in atto per compiere i raggiri: dal finto corriere che consegna il pacco in cambio di contanti, come nei casi avvenuti ieri ad Avellino, al falso avvocato che chiede somme di denaro o oggetti di valore per risolvere difficoltà o problemi legali di un familiare dell'anziano. Si spacciano per falsi operatori di enti pubblici, aziende o associazioni.

