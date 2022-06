Esche avvelenate per cani: allarme in centro ad Avellino

Esche avvelenate per cani piazzate in più punti di Avellino. Sono state scoperte da passanti e residenti tra via Roma, viale Italia, piazzetta Perugini. All’interno delle polpette veleno per i topi. Sui social media è scattato il tam tam con l’allarme per l’azione messa in atto da qualcuno senza scrupoli. Sono state informate le forze dell’ordine e le istituzioni. Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere nel centro del capoluogo irpino, con tutti i rischi derivanti per gli amici a quattro zampe. Mesi addietro, in periferia, sono stati uccisi alcuni fido dopo aver ingerito esche avvelenate.

