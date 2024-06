Chiuse le urne, non resta che attendere l'esito dello spoglio per conoscere i nomi dei nuovi parlamentari europei. Il termine ultimo per esprimere il voto era fissato alle 23 di ieri e il dato definitivo per l'Irpinia parla del 47,08% degli aventi diritto (nel 2019 si superò il 54%, ndr.). Si tratta di un numero per certi versi atteso: il primo rilevamento nella serata di sabato aveva fatto segnare il 13,32% per passare al 22,32% delle 12 di domenica e al 37,14% delle 19.

Nel capoluogo, che contestualmente ha visto anche lo svolgimento delle elezioni amministrative, è stata raggiunta la soglia del 70,73% dei votanti, dato maturato in maniera costante dal 24,61% registrato alle 23 di sabato, al 37,37% delle 12 di domenica e al 57,67% delle 19.

Ad emergere è stata un'Irpinia a macchia di leopardo, con performance estremamente eterogenee. Ad Ariano Irpino, secondo centro della provincia, la percentuale dei votanti è stata del 40,61 %, mentre a Montoro dove, al pari di Avellino, si svolgevano anche le amministrative, è stata di poco superata quota 75%. Altro Comune alle prese con le amministrative, quello di Mercogliano, ha fatto segnare il 73,24% di votanti alle europee, mentre ad Atripalda ci si è fermati al 41,45% Non sono mancate le sorprese in negativo, come le bassissime percentuali registrate, tra gli altri, nei Comuni di Lioni (25,02%), Nusco (24,58%) e Rocca San Felice (21,66%).

I numeri venuti fuori dalla provincia di Avellino sono stati in linea con quelli delle altre province della Campania, malgrado si trattasse dell'unica in cui si andava anche al voto amministrativo nel capoluogo: Napoli ha chiuso sopra il 42%, Caserta al 46%, Salerno al 45% e Benevento al 47%. Archiviata la pratica del voto, l'Irpinia attende con il fiato sospeso il responso delle urne. Sono 8 infatti i candidati in corsa per uno scranno a Bruxelles che nelle ultime settimane hanno percorso centinaia di chilometri per la campagna elettorale dovendo giocarsela nell'ampio contesto della Circoscrizione Meridionale composta da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Forza Italia ha puntato sul sindaco di Montefalcione e patron dell' Avellino Calcio, Angelo Antonio D'Agostino, mentre il Partito Democratico sull'ex consigliere regionale Francesco Todisco.

Il partito di governo, Fratelli d'Italia, ha schierato la presidente provinciale Ines Fruncillo affiancata dal giovane Nicola D'Ambrosio, il Movimento 5 Stelle l'ex assessore al Comune di Avellino, Maura Sarno, e Stati Uniti d'Europa il dirigente nazionale di Più Europa, Alfonso Maria Gallo. C'è poi Marica Grande, arianese candidata in quota Lega, ma senza dimenticare Paola Fanfarillo di Azione e Alessandra Mariano in rappresentanza di Alleanza Verdi Sinistra.

Andando ad analizzare i dati delle elezioni europee del 2019, emergono non poche differenze in termini di affluenza. Il capoluogo, infatti, aveva chiuso con 33.445 votanti (73,59 %), Ariano Irpino con 15.102 votanti (76,77 %) e Montoro con 13.015(77,46 %). Indicativo il dato emerso nel Comune di Montefalcione dove, malgrado la candidatura del sindaco D'Agostino, si è registrato un calo rispetto al 2019.

Si è arrivati al 37,58% dei votanti mentre 5 anni fa si era raggiunta quota 39,28%. Meglio nel Comune di Montella dove nel 2019 ha votato il 59% degli aventi diritto, mentre stavolta si è arrivati al 61,07% anche grazie alla concomitanza con le elezioni amministrative che vedono impegnato il sindaco uscente e presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. L'interesse politico nei confronti di questo centro è elevatissimo visto che qualora Buonopane non dovesse spuntarla, decadrebbe anche dal vertice di Palazzo Caracciolo. Ancora poche ore, dunque, e si saprà se nei banchi del Parlamento Europeo torneranno a sedere rappresentanti della provincia di Avellino. Al netto dei nomi, però, quanto emergerà dalle urne delle europee sarà fondamentale anche per svolgere una valutazione politica su scala nazionale.

Infatti, in questa competizione la componente politica è molto forte e il voto di opinione gioca un ruolo fondamentale.