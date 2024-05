È ripartita senza il candidato sindaco la campagna elettorale del campo largo avellinese. Antonio Gengaro, infatti, dopo il grave lutto che lo ha colpito nella giornata di venerdì, ha deciso di trascorrere una giornata in famiglia. Tuttavia, ha voluto ringraziare quanti, molti, in queste ore gli hanno mostrato vicinanza. «L'affetto e l'abbraccio che ho ricevuto e sto ricevendo ha fatto sapere - mi sono di sostegno nel sopportare il dolore per la perdita del mio amatissimo padre Tommaso. Nel momento più difficile della mia vita ho sentito intorno a me il calore di una intera comunità, che voglio ringraziare con autentica riconoscenza».

APPROFONDIMENTI Inchiesta “Dolce Vita”: sull'ex sindaco tre i filoni aperti dai pm Pratola Serra, picchia i genitori: preso con una molotov Iia, l'appello di De Luca: «Si trovi un imprenditore serio»

In particolare, il riferimento del centrosinistra ringrazia «gli altri candidati a sindaco che hanno deciso di sospendere la campagna elettorale, che pure ci vede avversari, per poter manifestarmi la loro vicinanza». Contestualmente, esprime gratitudine nei confronti dei «rappresentanti di ogni parte politica e dei candidati consiglieri nelle varie coalizioni che hanno espresso verso di me gesti di sincera solidarietà». Tutto questo, per Gengaro, «rappresenta un esempio di condivisione non formale che consegna un segnale incoraggiante per una serena convivenza civile, pur nella dialettica delle diverse posizioni, nella città da tutti noi amata».

Ieri pomeriggio, intanto, presso la sede del suo comitato elettorale, in piazza Libertà, si è svolta l'iniziativa intitolata «Sport e inclusione: un viaggio verso la parità di genere». All'appuntamento, promosso dalla candidata al consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, Sara Spiniello, e moderato da Fernando Picariello, hanno preso parte, tra gli altri, il riferimento di Avellino Prende Parte, Francesco Iandolo, la vicesegretaria provinciale del Partito Democratico, Adriana Guerriero, e il candidato consigliere pentastellato Matteo Pinchera.

Telefonicamente, inoltre, si è collegata per un saluto Emanuela Ferrante, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Dopo un minuto di silenzio voluto proprio per esprimere ancora una volta solidarietà a Gengaro, il ragionamento dei relatori si è focalizzato sulla necessità di recuperare tante strutture sportive cittadine, come i campi di calcetto di Valle o la piscina comunale, ma anche di rendere maggiormente fruibili quelle in uso, come il campo Coni. Picariello è partito dall'analisi di un contesto in cui le diseguaglianze sono evidenti ed ha posto al centro del discorso il ruolo dello sport.

«Credo - ha detto - che si debba partire dallo sport perché è aggregazione, è socialità e ci consente di guardare alla città con occhi diversi». In tal senso, per Picariello, il recupero di strutture pubbliche è fondamentale in quanto «tali strutture possono essere messe al servizio della comunità, anche di quella fetta di popolazione che non ha i mezzi economici per consentirsi altri spazi». Adriana Guerriero, invece, è entrata subito nel vivo della discussione chiarendo che «in un contesto sociale che merita costante attenzione, il Comune di Avellino dovrebbe dotarsi di una figura che in altri enti già esiste e si chiama disability manager».

Tale figura è volontaria e non percepisce indennità, «ma opera all'interno del Comune e si interfaccia con le associazioni e con chi lavora quotidianamente sul territorio recependo le istanze di inclusione e portandole direttamente all'attenzione dell'amministrazione».

Insomma, ha concluso Guerriero, «sarebbe un presidio fondamentale per offrire alla popolazione avellinese le risposte concrete di cui ha bisogno».

Quindi, Francesco Iandolo che ha evidenziato: «Quello che stiamo affrontando oggi è un tema molto ampio che ci porta a mettere insieme due cose che sembrano diametralmente opposte: la pratica sportiva e la cultura dell'emarginazione che purtroppo si riscontra anche nel mondo dello sport». Avellino, in tal senso, ha bisogno di «luoghi pubblici di aggregazione che, soprattutto negli ultimi anni, si sono ridotti notevolmente», ma anche di avere maggiore cura delle strutture esistenti, «facendo in modo di tenerle in maniera dignitosa».