Sabato 29 Settembre 2018, 12:00

L'ha strangolata. Le mani strette al collo. Dopo un litigio violento avvenuto all'alba di giovedì Questa la ricostruzione dell'efferato delitto di Pina Bellizzi la 78enne pensionata del Comune di Avellino uccisa dal fratello Luigi di 71 anni. L'uomo forse in preda ad un raptus, è sceso in strada ed è andato a casa del fratello Gennaro, 68 anni, che abita poco distante, in via Giulio Morra al Q9. A quel punto i due sono tornati al terzo piano della palazzina della cooperativa Aquilone, Gennaro non era ancora al corrente di quel che era accaduto. Dalle parole del fratello aveva compreso che la donna i fosse senta male. Invece, arrivato nell'appartamento ha trovato la sorella senza vita distesa sul letto. Il referto del medico del 118 parla di soffocamento. Presumibilmente causato dalla pressione delle dita dell'uomo. Si allontana l'ipotesi che sia stato usato un cuscino.Aveva dei segni sul collo, ma anche il fratello Luigi aveva ferite al viso. A quel punto tra i due consanguinei c'è stata una discussione dai toni accesissimi e Luigi ha afferrato un grosso coltello da cucina lanciandosi contro Gennaro. L'uomo, geometra del comune in pensione, si è difeso riportando ferite alla mano sinistra, in particolare al quarto e quinto dito (ieri è stato operato al Moscati). Poi la fuga in cerca di aiuto. Luigi si è come placato quando è rimasto solo in casa con il cadavere della donna che aveva ucciso. «Per futili motivi», ha scritto il magistrato Vincenzo Russo che ha firmato il decreto di fermo ipotizzando per lui i reati di omicidio della sorella e tentato omicidio del fratello minore.