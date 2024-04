Sant'Andrea, minaccia la compagna e picchia il padre: arrestato

Ha minacciato la compagna e ha picchiato il padre che ha cercato di difendere la donna procurandogli una ferita alla testa. A finire nei guai un 34enne di Calitri che è stato arrestato dai carabinieri.

La storia di maltrattamenti arriva da Sant'Andrea di Conza. Una donna per sfuggire alle minacce e alle violenze perpetrate dall'uomo si è rifugiata insieme ai figli piccoli presso l'abitazione dei suoceri. Ma il 34enne, senza alcun rimorso, ha continuato a minacciare la sua compagna e ha aggredito il padre che difendeva la nuora. Tutto questo davanti ai figli minori.

Il 34enne si trova ristretto nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. Ha rimediato anche una denuncia per possesso illegale di due coltelli e di un taglierino. L'anziano padre ha tentato di farlo ragionare, ma inutilmente. Il 34enne ha cercato di entrare nell'abitazione del genitore per aggredire la sua compagna. E quando il padre ha cercato di bloccarlo, il figlio inferocito si è scagliato contro di lui. Lo ha colpito alla testa con inaudita violenza.

Si sono vissuti attimi di terrore per la donna e i suoi piccoli. Sono stati i familiari ad allertare i carabinieri. Sul posto sono giunte due pattuglie di militari delle stazioni di Calitri e Sant’Andrea di Conza. Nonostante la presenza dei carabinieri, il 34enne, molto agitato, ha continuato a minacciare la sua compagna. I militari sono poi riusciti a bloccarlo. Nel corso dell’attività l’arrestato è stato trovato in possesso di coltelli nascosti in uno zainetto e all’interno della propria auto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 34enne è stato associato alla casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.