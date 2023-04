I lavori di messa in sicurezza delle sponde del Fenestrelle iniziano ed è subito polemica a distanza tra Festa e Legambiente. L'associazione ambientalista rivendica l'avvio delle operazioni di contenimento delle sponde fluviali franate come frutto dell'azione di pressing esercitata sull'amministrazione. Il sindaco, invece, le ascrive alla capacità degli uffici di presentare progetti vincenti ai finanziamenti nazionali. «Non mi risulta che l'amministrazione si sia mossa dietro sollecitazioni, visto che oltre un anno e mezzo fa abbiamo presentato cinque richieste di finanziamento al Ministero per quattro interventi di messa in sicurezza relativi a zone interessate da dissesto idrogeologico, in particolare Contrada Bagnoli, Picarelli, Rione Parco e zona Tufarole, e per la messa in sicurezza sismica del ponte della Ferriera. Richieste che hanno trovato l'ok del Ministero che ha dato il via libera ai finanziamenti rispetto a progetti redatti in maniera puntuale e che, come previsto dal bando, rientrano nella soglia di un milione di euro, somma massima richiedibile. Nella nostra programmazione abbiamo tenuto conto di interventi necessari, rispettando tutti i passaggi amministrativi. Ottenuti tutti i finanziamenti, a conferma che i nostri uffici lavorano in maniera competente, siamo riusciti ad affidare i lavori celermente ed ora, finalmente, partiamo», dice il sindaco.

Un investimento complessivo di 4 milioni di euro per risanare e mettere in sicurezza gli spondali del torrente e dei suoi affluenti. Nel frattempo, la realizzazione del parco intercomunale del Fenestrelle, progetto approvato ad inizio 2022 dai comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte, resta tutta in salita. Palazzo Santa Lucia, a cui spetta il riconoscimento del parco di interesse regionale, prende tempo ma Festa appare ottimista: «abbiamo effettuato tutti i passaggi amministrativi necessari, le carte sono in regola per ottenere il riconoscimento. In attesa che la Regione Campania dia il via libera al progetto, non resteremo con le mani in mano. Continuiamo a svolgere il nostro compito sul fronte messa in sicurezza delle sponde del fiume e sulla pianificazione dello stesso parco».

Intanto Legambiente plaude all'avvio dei lavori iniziati, secondo il vicepresidente cittadino, Antonio Dello Iaco, «dopo mesi di richieste continue e tante iniziative sulle sponde del corso d'acqua cittadino. Siamo partiti ancora una volta dal basso, abbiamo accolto le istanze degli abitanti e, insieme al comitato per la salvaguardia del torrente Fenestrelle, abbiamo chiesto al Comune di intervenire per preservare il corso d'acqua e le sue bellezze. Da tempo, infatti, una delle sponde del torrente era franata a causa delle tante piogge e della mancata manutenzione». E dopo numerose giornate di clean up per ripulire le sponde da rifiuti di ogni genere, anche Legambiente attende il riconoscimento dell'area a parco regionale. «Chiediamo ancora una volta a tutti i comuni coinvolti di aprire un tavolo tecnico con associazioni, ordini di categoria e cittadini per discutere di cosa dovrà diventare il parco del Fenestrelle», aggiunge il presidente del circolo L'Alveare, Antonio Di Gisi. «Legambiente Avellino è sempre stata molto netta in merito a quest'opera: il parco del Fenestrelle è un'opportunità unica per il nostro territorio. Bisogna però programmare bene come rendere un'oasi incontaminata quello che oggi è una discarica a cielo aperto - conclude - la politica deve impegnarsi e aprire le porte ai confronti costruttivi. Noi cittadini dobbiamo restituire a quel luogo la bellezza che merita».