Avellino, Festa in campagna elettorale con Nargi: il video trasmesso durante l'ultimo incontro

Irrompe Festa in campagna elettorale con un video trasmesso dalla sua “erede” Laura Nargi in chiusura della campagna elettorale. Immagini di repertorio che evocano la figura del sindaco ai domiciliari. La platea tributa una standing ovation all’ex sindaco al grido di «Gianluca, Gianluca» mentre scorrono le immagini di Festa che in aula consiliare presentava il progetto dell'università a fianco al rettore Vincenzo Ioia.

Bagno di folla, video emozionali, attacchi agli avversari e momento di commozione mentre sullo schermo scorrono le immagini dell’ex sindaco, Gianluca Festa, agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso.

Laura Nargi chiude la sua campagna elettorale all’Hotel de La Ville non con il tradizionale comizio ma con una manifestazione elettorale in stile americano, curata nei minimi particolari. Nell’ultima parte attacchi agli avversari, Antonio Gengaro e Rino Genovese, nel mezzo la rivendicazione di quanto fatto nei cinque anni di amministrazione e la proposta dei progetti futuri.

In prima fila gli ex assessori Antonio Genovese, Marianna Mazza e Giuseppe Negrone, con loro i consiglieri di maggioranza uscenti che si sono ricandidati nelle liste di Nargi, “Davvero”, “Siamo Avellino” e “Viva la libertà”. Nargi punta subito il dito contro quelle che definisce le «ingiurie» ricevute. E le elenca: «Mi hanno definita Alice nel paese delle meraviglie, miss sorriso, bambolina. Questa è miseria umana».

Tra applausi e cori da stadio incalza: «Da un lato c’è stato chi mi ha offeso, dall’altro chi ha girovagato la città come un fantasma scimmiottando chi amava e ama Avellino davvero» dice riferendosi, implicitamente, a Festa. Poi parla della campagna elettorale ormai al termine, «Un viaggio straordinario. Abbiamo incontrato e parlato con tantissima gente».