Venerdì 4 Ottobre 2019, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'associazione Libera è ancora un po' legata alla campagna elettorale, probabilmente sosteneva qualche candidato del mio avversario». Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, risponde alle accuse dell'associazione che, sul tema dell'emergenza criminalità in città, aveva contestato nei giorni scorsi il contributo del primo cittadino definendolo come «scarno».«A volte utilizza i sindaci per ricordare che esiste - prosegue Festa - Se l'associazione facesse più azioni sul territorio, mi troverebbe al suo fianco. Quando vorrà confrontarsi e vorrà mie dichiarazioni, la mia porta è sempre aperta».