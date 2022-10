Avellino, il via alla decima edizione della festa del fagiolo quarantino

E’ uno dei prodotti d’eccellenza dell’Irpinia, presidio Slow Food e tra le produzioni maggiormente rappresentative dell’altissima qualità del territorio: è il fagiolo quarantino della Valle del Dragone, protagonista di un atteso evento che riprende dopo la pausa dettata dall’emergenza Covid-19. Domani , sabato 15 e domenica 16 ottobre si terrà a Volturara Irpina (Avellino) la decima edizione della Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone, promossa dal Comune di Volturara Irpina nell’ambito del POC Campania 2014-2020 che vede insieme, oltre al Comune di Volturara Irpina, anche i comuni di San Valentino Torio, Trevico, Cicerale e Paduli, in collaborazione con Slow Food Avellino, Pro loco di Volturara Irpina e Associazione Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone. L’evento, con la consulenza artistica di Roberto D’Agnese, comincerà venerdì 14 ottobre alle ore 20.00 con l'apertura degli stand gastronomici e proseguirà alle ore 21.00 con l'intrattenimento musicale su due palchi: sul palco 1 PopolAnima, sul palco di Piazza Roma gli Ambaradam, mentre lungo le vie del paese sarà possibile incontrare artisti di strada e la Boomerang Street Band.

Sabato 15 ottobre si comincerà alle ore 10.00 con escursioni e visite guidate su prenotazione al Museo Etnografico della Piana del Dragone e alla Bocca del Dragone dalle ore 12.00 apertura stand enogastronomici. Musica in serata a partire dalle ore 21.00 con Silvano Santacroce – 50 anni di musica italiana mentre sul palco di Piazza Roma si susseguiranno Eugenio Corsi, Suoni Antichi – I bottari di Macerata Campana e i dj Rob Del Percio e Raf Colucci. Divertimento itinerante con artisti di strada e la Boomerang Street Band. Domenica 16 ottobre l'ultima giornata della Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone comincerà alle 10.00 con escursioni e visite guidate su prenotazione al Museo Etnografico della Piana del Dragone e alla Bocca del Dragone. Alle 13:00 pranzo in piazza, alle ore 15 in piazza Roma partenza dell’escursione lungo il Sentiero di Annibale e alle 16:30 musica con Moreras. Alle 21:00 intrattenimento musicale con «Come nelle Favole – Vasco Rossi» Tribute Band e sul palco di piazza Roma Enzo Costanza e Compagnia Daltrocanto, mentre lungo le strade del paese si esibiranno The New Band e artisti di strada.