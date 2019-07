CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Luglio 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Allargare la maggioranza non è tra i miei interessi. La mia squadra è ampia, coesa e determinata a governare bene e per cinque anni senza scossoni». Il sindaco Gianluca Festa si dice pronto ad accogliere proposte e idee da parte dell'intero consiglio comunale, minoranza compresa, ma non sembra intenzionato a cambiare il proprio programma di governo men che mai ad ampliare il perimetro della sua maggioranza. Una precisazione quasi d'obbligo all'indomani della conferenza dei capigruppo che ha visto il segretario generale Vincenzo Lissa accogliere la richiesta del consigliere di minoranza del M5S, Luigi Urciuoli, di emendare gli indirizzi di governo del sindaco.