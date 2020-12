«Le scuole non possono riaprire, sia l'infanzia che le prime e le seconde elementari. Io andrò a reiterare la mia ordinanza, non mi fermo dinanzi al Tar. Non metto a rischio la salute dei nostri concittadini più giovani per un decreto. Lo farà fino al 22 dicembre e sono convinto di fare la cosa più giusta». Gianluca Festa rompe gli indugi e annuncia la sua decisione. Lo fa come al solito via «Facebook», dopo essersi sottratto alle domande dei giornalisti, e soprattutto, due giorni dopo il pronunciamento del Tar che sospendeva la sua precedente ordinanza di chiusura. Ma il sindaco di Avellino ha deciso e passa al contrattacco persino contro il Tar. Se la sentenza dei giudici ha demolito le motivazioni della sua ultima ordinanza, sul versante del pericolo sanitario, Festa insorge: «Al Tar chiedo, che c'è da motivare? Signori svegliatevi, c'è una pandemia ed è un fenomeno mondiale. Cosa dobbiamo più dimostrare? Dobbiamo solo dire consapevolmente incalza - che dobbiamo mettere in atto ogni misura per tutelare la salute della nostra comunità, a cominciare dai più piccoli». Per Festa, «il Tar non può entrare nel merito di scelte che un sindaco ha assunto per la salute della propria comunità». «Il Tar accusa affronta la questione dal punto di vista formale e con troppa leggerezza. Non possono esserci formalismi rispetto alle vite umane».

LEGGI ANCHE Scuole chiuse in Campania, lettera a Mattarella: «Penalizzati dalla Dad»

Poi prova a difendersi rispetto alla bocciatura dei giudici sull'assenza di motivazioni basate su dati: «Il Tar - insiste - mi dice che non ho allegato lo screening dell'Asl, ma era su base volontaria. Se non c'è il dato dell'Asl, la pandemia non scompare». Anche stavolta, però, il sindaco non esplicita la motivazione della sua decisione. E tira dritto: «Io scelgo la soluzione più cauta in questo momento, ma con l'impegno che dal 7 gennaio tutti lavoriamo per la scuola in presenza». La decisione di Festa sarebbe arrivata «con la condivisione dei presidi». «Lunedì chiosa - ci saremmo trovati con forti assenze, tanti ragazzi a casa e pochi ragazzi in presenza esposti a rischio. Una follia totale che evito». Anche stavolta, quindi, svela le sue carte solo all'ultimo momento. Quando alcuni presidi avevano anche emanato circolari per avvertire studenti e professori della ripresa delle lezioni. Così, dal punto di vista politico, l' intera amministrazione viene sepolta da accuse politiche trasversali.

«Come al solito dice l'esponente del Pd, Luca Cipriano, capogruppo di «MaiPiù» in Consiglio comunale il sindaco Festa ha creato il caos. Firma ordinanze con approssimazione e leggerezza, che poi vengono sconfessate dai giudici. Se era convinto della necessità di non aprire le scuole per una sola settimana dice avrebbe dovuto già emanare un'ordinanza ben motivata. E soprattutto con l'indicazione del giorno di riapertura. Così chiosa manca di rispetto ai cittadini. Non può pensare di comunicare tutto all'ultimo momento». «Festa non ha in mente una vera strategia evidenzia nel Movimento Cinque Stelle il consigliere Ferdinando Picariello Altrimenti avrebbe dovuto prendere atto che, come è stato deciso a livello regionale e nazionale, le condizioni non son quelle che lui pensa esistano». Se l'opportunità di riaprire per una sola settimana è un tema che divide, e sul quale il sindaco «può prendere tutte le decisioni che ritiene», Picariello insiste sul tema della responsabilità politica: «Non può farlo all'ultimo istante e, politicamente, è già fuori tempo massimo». Nel centrodestra, l' esponente dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, Arturo Meo, è netto: «Il 16 ottobre 2020, con la curva dei contagi in forte ascesa, Festa testualmente si scagliava contro De Luca affermando Avellino non merita le scuole chiuse. Dopo un mese e con la curva dei contagi in calo decide di chiudere».



© RIPRODUZIONE RISERVATA