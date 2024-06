L'ex sindaco ai domiciliari autorizzato ad andare a votare

Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, da aprile ai domiciliari, sarà stamattina in cabina per esprimere il suo voto. Potrà farlo all'apertura del seggio vicino casa sua. L'ha autorizzato il Gip del tribunale di Avellino su richiesta del suo legale. Festa appena dopo aver depositato nelle urne le schede per le amministrative e le Europee, dovrà fare immediatamente ritorno a casa.