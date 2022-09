Avellino, «Ra.I.D. Festival 2022»: in scena la compagnia «MF Maxine»

Inizia la seconda parte del cartellone di «Ra.I.D. Festival 2022», la rassegna interregionale di danza contemporanea, realizzata con il sostegno del Comune di Solofra e il riconoscimento del MiC. Dopo cinque date al Chiostro Monumentale di S. Chiara, ci si sposta per altrettanti appuntamenti a Palazzo Ducale Orsini, altro luogo dall'indubbio fascino e valore storico. Venerdì 30 settembre inaugura il palcoscenico la Compagnia «MF Maxine» e Francesco con «C’est pas grave». Dal francese, «non è grave», è un duetto di danza contemporanea e teatro fisico, che approfondisce in 55 minuti le diverse accezioni del termine gravità: dai campi della fisica, che spingono a disegnare lo spazio performativo con un centro verso cui le forze tendono, alla condizione umana-psicologica, da vincere attraverso una scrittura simbolica-coreografica che verte allo humor e a toni «leggeri».

I corpi dei due performer ruotano, orbitano, accelerano e decelerano con regolarità, si attraggono e si respingono come calamite, creano paesaggi emotivi, stabiliscono delle regole in rapporto alle linee e le infrangono, si percuotono e si cullano. Lo spettacolo è stato pensato come un sistema interattivo: il pubblico è invitato a costruire aeroplanini di carta, poi a lanciarli in scena a discrezione nello spazio «gravitazionale» dei performer, infrangendo lecitamente lo spazio intimo della visione. Assistente alla coreografia Antonia Vitti, musiche di Marion Julien, costumi di Chiara Defant.