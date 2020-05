Incendio in un capannone industriale, nei pressi del casello autostradale Avellino Est. L’incendio è divampato verso mezzanotte, distruggendo quasi completamente due dei dodici camion custoditi all’interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Avviate le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi da parte dei militari. Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA