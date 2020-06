L'andamento è ancora lento. Nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dal governo nazionale, talvolta su alcuni aspetti con ulteriore giro di vite di Regione o Comune, la vita dei cittadini avellinesi sta tornando alla normalità. A distanza di sicurezza, col volto bardato dalla mascherina, si entra con maggiore frequenza negli uffici pubblici, si sale su un autobus, si fa shopping per le vie del centro. E c'è pure chi non disdegna una gita fuori porta nelle strutture ricettive dell'Irpinia. Riaperte, dunque, tutte le attività. Più complicata la situazione delle medie e grandi industrie dove la produzione è, sì, ripartita ma non ancora a pieno regime.

Ma procediamo con ordine. A Piazza del Popolo, c'è sempre la fila fuori all'anagrafe del Comune. Si entra scaglionati, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì pure di pomeriggio dalle 15,30 alle 17. L'accesso agli sportelli, stando all'ultima ordinanza che il sindaco Gianluca Festa ha firmato all'inizio del mese, è consentito solo dalla porta principale. Per varcarne la soglia, un utente alla volta secondo l'ordine regolato da un addetto, c'è bisogno di farsi misurare la temperatura e, nemmeno a dirlo, essere provvisti di mascherina. All'esterno, si attende il proprio turno a un metro (almeno) di distanza l'uno dall'altro e per ritirare la carta d'identità, in caso di furto o smarrimento, è obbligatoria la prenotazione. Poco più in là, in Piazza Libertà, sono applicate le stesse misure di sicurezza a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino. L'apertura è dal lunedì al sabato e, anche qui, alcune pratiche si sbrigano solo su prenotazione. I dipendenti sono quasi tutto ai loro posti, tranne una piccola parte che ancora lavora da casa (smart working). Di competenza dell'ente è la biblioteca provinciale di Corso Europa che ha riaperto dal 18 maggio, solo di mattina, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. L'accesso è consentito ai soli tesserati per la sola consultazione (sempre previa prenotazione così come per il prestito e la restituzione dei libri). Tutto il materiale restituito o consultato sarà sottoposto a quarantena.

Lunghe file, ogni giorno, alle poste centrali di via De Sanctis e nella sede di via Del Gaudio: le uniche in città aperte con orario continuato dalle 8,20 alle 19, 05. Anche qui, si aspetta fuori, si entra uno alla volta e c'è un addetto che regola i flussi. È possibile da qualche settimana anche recarsi negli ambulatori dell'Asl, in via Degli Imbimbo, e del Moscati, a Contrada Amoretta: sono attive quasi tutte le branche e per avere una visita bisogna telefonare ai rispettivi Cup. I tempi di attesa, tuttavia, si sono allungati a causa del lungo stop. E quando si va dal medico specialista non si può essere accompagnati se non in circostanze di estreme necessità.

LA MOBILITÀ

L'Air, mentre ha ripristinato tutte le fermate, ha rimodulato i servizi e definito nuove regole per i viaggiatori: obbligo di mascherina a bordo, marker sui sediolini per il distanziamento fisico, rimodulazione dei posti disponibili a bordo autobus fino al 60% di quanto indicato sulla carta di circolazione. Le linee urbane offrono collegamenti ogni 20 minuti fino alle 14 e collegamenti ogni 30 minuti dalle 14,30 fino al termine del servizio. I bus per Napoli ogni 20 e 30 minuti (a seconda delle fasce orarie) e i festivi ogni ora. Ripristinati anche i collegamenti con il Sannio, con Ariano Irpino, Fisciano, Nola e con l'area industriale di Pomigliano d'Arco. Si può andare e tornare da Roma grazie alle corse delle 6.30 (Piazzale degli Irpini) e delle 17 (Tiburtina). Nei giorni festivi, invece, andata alle 17 e ritorno alle 21.

GLI AFFARI

L'emergenza sanitaria ha acuito la crisi delle medie e grandi industrie presenti sul territorio. Tra queste solo quelle del distretto della concia di Solofra sono a pieno regime. La Fca di Pratola Serra, solo per fare un esempio, su 1800 addetti ne ha ancora il 60% in cassa integrazione. Periodo nero per l'edilizia ferma al palo in attesa dello sblocco dei grandi cantieri (Lioni-Grottaminarda e Stazione Hirpinia). Va un po' meglio per il commercio al dettaglio. Se ancora non c'è un dato su chi ha chiuso perché non ha retto al lockdown (ma Camera di Commercio e Confcommercio ci stanno lavorando), basta fare un giro in città per rendersene conto: diverse le serrande che non sono state più alzate. La Confcommercio sta supportando la ripresa con un'opera di affiancamento. Fanno da traino, per il momento, ristoranti e pizzerie che specie nel fine settimane registrano il tutto esaurito: va ricordato, però, che i posti a sedere, in ossequio alle direttive del governo, si sono ridotti mediamente del 30 per cento. Soffre il comparto della ricettività: gli alberghi e altre strutture di accoglienza non hanno mai chiuso, ma le prenotazioni tra marzo e maggio si sono comunque azzerate. Adesso, nelle agende, molto lentamente, si riempie qualche riga. Tuttavia, il turismo di prossimità e l'opportunità del Bonus vacanze potrebbero avvantaggiare le aree interne con i borghi e le montagne finalmente invasi.

