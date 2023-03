È Avellino il capoluogo di provincia più virtuoso in termini di spesa per la locazione di beni privati. Il Comune ottiene il massimo del riconoscimento nell'ambito della speciale classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa per conto di Adnkronos. Una tripla A, questo il rating più alto assegnabile sulla scorta di dati contabili oggettivi, che porta Avellino in vetta alla classifica per aver speso, nel 2021, solo 1.206,40 euro per il fitto di alcuni locali periferici. Un risultato che l'assessore al patrimonio, Stefano Luongo, definisce come parte integrante «della politica zero sprechi che l'amministrazione sta attuando, sin dal principio, con strategie di valorizzazione dei beni comunali a servizio dei cittadini e di dismissione di quelli che, invece, non vengono utilizzati e che rischierebbero di rappresentare solo un peso per le casse comunali. Smettere di pagare inutili canoni di locazione, è stata una nostra scelta amministrativa ben definita».

Avellino, secondo la graduatoria pubblicata nella giornata di ieri, non solo fa registrare la performance migliore ma stacca di molto gli altri Comuni considerati parsimoniosi perché riescono a mantenere la spesa per locazioni al di sotto dei 50.000 euro annui. Dopo Avellino, che spende circa 3,30 euro al giorno, si classifica Potenza al secondo posto, con costi per fitti pari a 5.997,64 euro all'anno, e al terzo Benevento con 10.498,49 euro. «Il Comune ha diversi beni di proprietà che sta valorizzando. Di conseguenza, anche a causa della situazione economica di predissesto, non abbiamo ritenuto opportuno in questi anni effettuare locazioni per fruire di locali esterni a quelli già patrimonio comunale. Non senza scontrarci con difficoltà economiche e con l'eredità del passato, il lavoro portato avanti, anche in queste settimane, è volto a puntare sull'esistente in termini di contenuti e utilizzo. Non parliamo solo di strutture grandi e magari più attrattive, come Teatro, Eliseo e tutti quei beni a vocazione culturale o sportiva, ma anche di quelle più piccole come, ad esempio, le sedi delle vecchie circoscrizioni. Altri beni, ritenuti non essenziali all'azione amministrativa, invece, sono stati messi in vendita - spiega Luongo - Penso che, da un punto di vista politico, sia la strada giusta per rendere funzionante il patrimonio del Comune che è molto variegato, fatto di strutture che hanno diverse funzioni, dislocate in diverse zone della città, e di dimensioni varie. Abbiamo preferito concentrarci su questo invece di sprecare denaro: non ci siamo mai fatti ingolosire dall'idea di fare spese pazze per locare strutture private, perché è giusto partire da quello che abbiamo. Proprio per questo, stiamo lavorando al regolamento dei beni comunali da dare in concessione ad enti del terzo settore in modo tale che, anche le associazioni che ne fruiscono, che siano culturali, sportive o sociali, possano avere una sede in cui svolgere la propria mission».



Il piano di alienazione resta uno dei capisaldi anche del programma di fuoriuscita dal predissesto. Dopo anni di incanti andati a vuoto, qualcosa finalmente inizia ad essere venduto. Al momento le alienazioni andate a buon fine ammontano a circa 2 milioni: la più importante, da 480mila euro, riguarda l'ex Asilo Patria e Lavoro acquistato dall'Ordine dei medici. Per altri 100mila euro è stata venduta l'ex scuola di Pianodardine, nella stessa zona, per 181mila euro, un bene dismesso a vocazione commerciale, diritti edificatori per 44mila euro e riscatti di alloggi di edilizia residenziale pubblica per circa 1 milione. «Nei prossimi giorni - annuncia Luongo - i rappresentanti dell'Ordine dei medici verranno a ritirare ufficialmente le chiavi dell'ex Asilo Patria e Lavoro, la cui alienazione ha portato un incasso di mezzo milione. Ma sono andate in porto anche altre vendite di minore entità che ci fanno tirare un sospiro di sollievo rispetto al passato, quando le alienazioni erano pari allo zero. Le performance sono da considerarsi positive, soprattutto alla luce degli anni di pandemia che hanno bloccato l'economia e del fatto che l'ente provvede in house alla compravendita».