Negli ultimi decenni, l'area del fiume Ufita è stata interessata da una forte espansione urbanistica anche con nuovi insediamenti industriali. Parallelamente si è avuto un elevato utilizzo delle acque del corso d'acqua, in particolare per gli usi irrigui e industriali e si sono captate quasi tutte le fonti idriche che alimentano il fiume.

Inoltre, la qualità delle acque in alveo è andata notevolmente peggiorando, perché il corso fluviale è usato come recettore ultimo dei reflui generalmente non depurati. Il Fiume Ufita avente una lunghezza complessiva di circa 50 Km, nasce nel settore sud-orientale dei Monti della Baronia. L'estesa e pianeggiante Valle dell'Ufita avente una forma rettangolare, ha subito lavori di sistemazione idraulica e irreggimentazione che ne ha ridotto l'alveo, trasformando il suo aspetto originario di fiumara. Si tratta dell'alveo di un antico lago, delimitato dai territori dei comuni di: Grottaminarda, Melito Irpino, Ariano Irpino, Flumeri, Castelbaronia, Carife, Sturno, Frigento e Guardia dei Lombardi. Questa Piana costituita prevalentemente da: depositi detritici e alluvionali, (ghiaie, sabbie, limi sabbiosi e argille) è particolarmente ricca d'acqua. Lo spessore complessivo del corpo alluvionale, sede di falda idrica, è compreso fra 10 e 50 metri.

La circolazione idrica sotterranea si articola secondo uno schema a falde sovrapposte; ciò è dovuto alla presenza di frequenti orizzonti poco permeabili, più o meno continui, intercalati a depositi alluvionali più grossolani. Entrambe le falde hanno una morfologia convergente verso il corso d'acqua principale e/o il suo paleoalveo. Nell'ambito della Piana, nel territorio comunale di Flumeri, tra la località «Taverna di Annibale» e la località «Ponte Doganelle», soprattutto nel corso degli ultimi quindici anni, sono stati realizzati numerosi pozzi da cui si derivano le acque sotterranee destinate all'uso agricolo.

Le acque estratte dalla Piana, localizzate a pochi metri di profondità dal piano di campagna (circa 15 metri), sono immesse in vasche di accumulo realizzate nei territori comunali di Flumeri e Frigento (volume idrico medio annuo pari a oltre mezzo milione di metri cubi) e da qui trasportate, attraverso sistemi di adduzione, in sei comuni del comprensorio Ufitano (Ariano Irpino, Flumeri, Sturno, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda) per l'irrigazione di circa 2mila ettari di terreno agrario.

Lo schema di circolazione della Piana dell'Ufita permette di valutare un elevato grado di vulnerabilità all'inquinamento potenziale dell'acquifero alluvionale. Ciò tenuto conto delle modalità di propagazione di eventuali sostanze inquinanti immesse nella falda idrica superficiale. Tra le molteplici vie che possono essere seguite da un contaminante rilasciato nel suolo, la più rilevante è senza dubbio quella che lo porta alla falda acquifera, sia per il valore che ha in sé la falda come risorsa idrica, sia perché una falda mobile può propagare l'inquinamento a grandi distanze. Il greto del fiume Ufita, nel periodo estivo è pressocché asciutto e fruisce, localmente delle sole fluenze idriche provenienti dagli scarichi fognari dei comuni rivieraschi e da periodici sversamenti di liquami non depurati. Il problema, quindi, si amplia per le implicazioni di carattere estetico-ambientale e di natura igienico-sanitaria e impegna il campo dell'ecologia, come già evidenziato da numerose associazioni ambientalistiche locali. Nelle diverse segnalazioni fatte dagli ecologisti e dagli abitanti nella Piana si evidenzia la moria di decine e decine di pesci di piccola e media taglia. In alcuni periodi dell'anno, soprattutto nel punto in cui il torrente Fiumarella s'immette nell'Ufita, le acque fluviali sono putride e schiumose con affioramento di alghe.

Ciò testimonia la mancanza di ossigeno e quindi la morte dell'ecosistema fluviale. Disseminati un po' ovunque, rifiuti di ogni genere: buste d'indifferenziata, plastica, decine di pneumatici di auto e trattori. Tale criticità ambientale compromette gravemente la qualità dell'acqua presente nel corpo idrico recettore e nell'acquifero sotterraneo. In alcuni delle decine di pozzi realizzati nella zona valliva, nel tempo, si è anche accertata la presenza di tetracloroetilele. Si tratta di solventi clorurati composti potenzialmente nocivi. La loro limitata solubilità in acqua e le densità più elevate di quella dell'acqua consentono a questi contaminanti di formare una fase separata immiscibile non acquosa che si diffonde nell'acquifero occupando pori e fratture. La bonifica dei siti contaminati da questi inquinanti è spesso molto difficile perché non sempre è possibile individuare la sorgente puntuale di contaminazione e la concentrazione di fondo del sito dovuta ai diversi fattori antropogenici.

Il degrado delle condizioni ambientali dell'ecosistema fluviale dell'Ufita non è più trascurabile. Occorre attuare opportuni e calibrati interventi di riqualificazione ambientale per il recupero dell'asta idrografica.

