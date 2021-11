Avellino, flash mob in piazza per la ragazza ustionata

Flash mob in piazza Libertà ad Avellino per la 35enne commerciante, Anna Sperduto, rimasta gravemente ustionata al volto e alle braccia per la fiammata di ritorno di una stufa a pellet. La 35enne è molto impegnata nel sociale, nell'aiuto a chi vive situazioni di disagio. In serata, nella piazza centrale del capoluogo irpino si sono ritrovati familiari, amici e tifosi della Curva Sud dell'Avellino Calcio. Anna Sperduto, che è ricoverata al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, si è collegata telefonicamente con la piazza. Tra la lacrime ha voluto ringraziare tutti per l'affetto. Dopo alcuni giorni in terapia intensiva, è stata trasferita nel reparto di Chirurgia plastica.

APPROFONDIMENTI ALTO ADIGE Esplosione in hotel a 5 stelle in Alto Adige, 9 feriti (uno grave):... SILVI MARINA Dormiva nella casetta rosa, immigrato muore avvolto dalle fiamme TERAMO Tenta di accendere la stufa, fiammata la investe: grave donna di 79...