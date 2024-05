Vertenza Asidep ancora in alto mare, questa mattina i 53 lavoratori della partecipata della depurazione industriale saranno davanti alla Prefettura per sollecitare un tavolo di concertazione e denunciare «l'abuso dell'Asi» che «dirotterebbe altrove le risorse provenienti dal loro lavoro». L'appuntamento è fissato intorno alle 10. Saranno presenti anche i riferimenti dei sindacati di categoria. L'obiettivo annunciato è avere un incontro con il nuovo prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. Specialmente dopo le ultime novità apprese dalle maestranze, in sciopero dal 2 maggio scorso e in presidio presso la sede del Consorzio dall'8 per protestare contro il mancato pagamento di 4 stipendi, con il quinto ormai maturato.

L'ulteriore mobilitazione è mossa dalle ultime novità appurate dai dipendenti che scrivono a tutte le parti in causa. In pratica, accade che il giorno dopo l'incontro da lui stesso convocato con i consiglieri regionali irpini di Pd e Italia Viva, Maurizio Petracca ed Enzo Alaia, per avere un'interlocuzione con gli assessori al Lavoro, Antonio Marchiello, e alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, il presidente dell'Asi, Pasquale Pisano, scrive ai curatori fallimentari del Cgs per «l'immediata restituzione degli impianti».

Richiesta finalizzata a dare concreto avvio all'affidamento per 3 mesi prorogabili della gestione del servizio alla Geko spa, facendo seguito all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata. In pratica, il 22 maggio si svolge il confronto a Pianodardine con lavoratori e consiglieri regionali e il 23 parte la pec, senza quindi attendere nessun riscontro, né il tavolo richiesto in Regione.

«Pisano - scrivono Rsu e lavoratori Asidep in una nota - non si smentisce mai: dice una cosa e ne fa un'altra. Avevamo chiesto un tavolo istituzionale al quale invitare anche la Geko per stabilire le modalità di passaggio delle 20 unità in questa fase, le procedure di incentivo all'esodo per una decina di dipendenti e la forma di permanenza in cassa integrazione straordinaria del personale restante. Invece Pisano ha chiesto di riavere gli impianti, giustificando il suo comportamento con il mancato accordo con le parti sociali». A rincarare la dose, poi, ci pensano i sindacati di categoria che mettono nero su bianco «l'ennesima scandalosa retromarcia del presidente Asi che si è rimangiato i termini dell'accordo da lui stesso proposti». E aggiungono: «La norma che affidò le aree industriali all'Asi nell'ambito del programma per le zone terremotate stabilisce l'assorbimento di tutti gli addetti agli impianti ai nuovi affidatari. E da allora sono intervenute 43 sentenze in questo senso». Il presidente, concludono, riceverà una «circostanziata denuncia penale per bancarotta fraudolenta e altre violazioni di legge».