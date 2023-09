«Non consentiremo scalate all'interno del partito attraverso tesseramenti gonfiati. Le voci che ci giungono sono preoccupanti». A lanciare l'allarme è il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Vincenzo Quintarelli, quando mancano dieci giorni alla chiusura di un tesseramento che porterà, entro la fine dell'anno, allo svolgimento dei congressi comunali e provinciali. «Presto - afferma Quintarelli - potremo eleggere i responsabili dei circoli territoriali e il segretario provinciale del partito. Si tratta di un momento molto importante, soprattutto se si considera che veniamo da lunghissimi anni di commissariamento».

Dovrebbe essere, dopo la vittoria alle politiche, un'occasione per ripartire anche sui territori, ma non mancano le preoccupazioni. «C'è il rischio - evidenzia l'esponente meloniano - che venga fuori un tesseramento gonfiato. Negli ultimi tempi, infatti, complice il governo nazionale, abbiamo registrato un entusiasmo crescente intorno al partito, ma, come sempre capita, si sono avvicinate anche persone che hanno un solo obiettivo: gestire». Per il momento si tratta solo di voci, ma, visto che il tesseramento si chiuderà ufficialmente il 30 settembre, presto si conoscerà la verità.

«Di sicuro afferma Quintarelli - tra coloro che si stanno avvicinando ci sono personaggi che provengono da diverse esperienze politiche, alcuni anche dal Pd, e ricordo perfettamente che proprio il Pd è stato commissariato negli anni scorsi per vicende legate ai tesseramenti gonfiati». Il circolo cittadino di FdI, prosegue, «oggi vive una condizione di buona salute, ma se i tesserati dovessero quintuplicarsi in meno di un mese ci sarebbe un segnale chiaro che qualcosa non va». Se davvero emergessero situazioni critiche, aggiunge, «i congressi sarebbero condizionati da fattori esterni e i segretari sarebbero, di fatto, individuati a tavolino». Per questa ragione, dice, «saremo vigili e denunceremo ogni pratica sospetta, nel rispetto di tanti tesserati e militanti storici che ci hanno creduto e messo la faccia quando il partito era al 3% e militare era difficile».

La vicenda congressuale di Fratelli d'Italia viene fuori in un periodo tutt'altro che semplice per il partito e per la coalizione di centrodestra ad Avellino. Il prossimo anno, infatti, si svolgeranno le elezioni amministrative e stenta ancora a nascere una compagine d'area. «In queste settimane afferma Quintarelli - il dialogo con gli altri segretari del centrodestra non si è mai interrotto. Personalmente ho avuto qualche difficoltà legata proprio al congresso, visto che con il rinnovo delle cariche potrei, tra qualche tempo, non essere più io a seguire in prima persona la vicenda». L'obiettivo, comunque, resta quello di dar vita ad una formazione che sia alternativa sia all'amministrazione uscente guidata dal sindaco Gianluca Festa che alla compagine di centrosinistra. «Nei prossimi giorni spiega - si terrà un nuovo incontro utile a fare il punto della situazione. Di sicuro, dobbiamo allestire delle liste di partito ed individuare al più presto un candidato sindaco, ma per quest'ultimo bisognerà necessariamente coinvolgere i livelli superiori dei partiti, compresi i parlamentari eletti».

Dunque, un passaggio sul sindaco Festa. «Bisogna sgombrare il campo dagli equivoci: associare Festa al centrodestra è una fantasia che i rappresentanti del centrosinistra usano per provare a recuperare un elettorato di sinistra che è stato perduto nel tempo». Il punto, per Quintarelli, è che «Festa è politicamente distante anni luce dal centrodestra e altrettanto distanti sono la vicesindaco e gli altri esponenti della giunta». Non solo: «Lui vuole rappresentare il centrosinistra e tutte le politiche che mette in campo conclude - sono chiaramente orientate».