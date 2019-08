Sabato 31 Agosto 2019, 18:22

Un paziente dell’ospedale Frangipane fugge dal nosocomio. Si sono vissute ore di apprensione ad Ariano Irpino per un 42enne che si trovava nel pronto soccorso della struttura sanitaria del Tricolle. Il tutto è avvenuto in pochi attimi e, peraltro, alla presenza dei familiari.Immediate sono scattate le ricerche da parte degli agenti del locale commissariato di polizia. L’attività si è conclusa con successo qualche ora più tardi. Il 42enne è stato ritrovato in stato confusionale nei pressi del cimitero. Poliziotti e familiari hanno temuto per un gesto inconsulto.