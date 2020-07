Fiamme in un esercizio commerciale di via Due Principati ad Avellino, nei pressi della sede Iacp. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo irpino. Le due squadre prontamente intervenute hanno spento le fiamme evitando che si propagassero al resto della struttura. Al momento in cui si è verificato il fatto il negozio era chiuso per la pausa pranzo. Il rogo non sarebbe di origine dolosa. Paura tra i residenti e i proprietari del negozio. Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha limitato i problemi all'esercizio commerciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA