Avellino, furto nel centro sportivo affidato alle Fiamme Oro della Polizia

Raid nel centro sportivo di Rione Parco ad Avellino assegnato dall’amministrazione comunale alle Fiamme Oro della Polizia di Stato. I ladri hanno portati via diversi attrezzi sportivi dall’interno della struttura. In questi giorni il centro è interessato dall’allestimento per consentire l’avvio dei corsi per le discipline sportive legate alle arti marziali. I soliti ignoti ne hanno approfittato.

Scattate le indagini per tentare di risalire ai responsabili del furto. Le immagini della videosorveglianza pubblica della zona potrebbero fornire un contributo alle investigazioni.