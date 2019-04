CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Aprile 2019, 13:30

Ricusata la lista guidata dall'ex consigliere comunale Damiano Genovese. La compagine Prima Avellino al momento è stata esclusa dalle prossime amministrative.La commissione elettorale avrebbe rilevato alcune irregolarità nell'atto di presentazione dei 32 nomi. Per dirla in burocratese, mancherebbe la sottoscrizione dell'autentica, che sarebbe priva anche dell'indicazione del numero dei sottoscrittori, del luogo e della data. Ci sarebbero, inoltre, anche mancanze nell'atto separato. Fino a quando, però, gli stessi interessati non potranno accedere alle carte, le questione non sarà del tutto chiarita.