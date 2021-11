Fermato dai carabinieri cerca di fuggire in auto ma si schianta su un'altra vettura

Rifiuta il controllo dei Carabinieri, sale in macchina e ingrana la marcia. Ma dopo qualche metro si schianta contro una vettura in sosta. Un trentenne di Gesualdo è stato denunciato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

È accaduto a Montemarano. Il giovane, nel corso di un normale controllo da parte dei Carabinieri, ha ostacolato le operazioni di identificazione, rifiutando di fornire le proprie generalità. Per sottrarsi agli accertamenti ha tentato di allontanarsi, impattando con la sua autovettura contro un veicolo parcheggiato, senza riuscire a divincolarsi. Il trentenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.