Giudice di pace, il Tribunale fa barriera contro il trasferimento

«Alla conferenza permanente l'assessore comunale ci ha portato una piantina», dice il procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma.

La riunione dell'organismo a cui partecipano il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e nel caso dell'ultimo incontro i rappresentanti degli enti locali, l'assessore Genovese, è finito sostanzialmente con un nulla di fatto.

«Lascio al presidente del Tribunale Beatrice che ne ha la responsabilità le conclusioni, ma quel che posso dire è che non si trasferisce da un giorno all'altro un ufficio giudiziario. In ogni caso ci hanno chiesto il trasferimento dei soli uffici del giudice di pace», dice il procuratore Airoma.

Nelle prossime ore il presidente del tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice trasferirà al procuratore generale il verbale della riunione. Dunque le determinazioni della conferenza permanente sulla sicurezza e le necessità per assicurare il corretto svolgimento delle attività.

Quindi la richiesta di lasciare «ad horas», il palazzo di via Mancini formulata dal sindaco di Avellino rimarrà inevasa?

«Io non so bene se riusciremo a dare una risposta in base ad una cartina degli uffici della sede dei vigili urbani», dice Airoma.



In sostanza se fino ad oggi gli avvocati che pure avevano ascoltato la proposta del sindaco spingendosi a discutere l'ipotesi di un trasferimento all'ex convento di San Generoso piuttosto che al palazzo del Comune, i magistrati frenano. Anzi fermano la discussione e tirano il freno a mano.

Si tratta di cablare l'edificio di arrivo e individuare gli spazi che saranno destinati alle udienze, per verificare se davvero esista la possibilità di una loro riconversione alle esigenze dei giudici di pace.

Il sindaco dice che se non avverrà immediatamente il trasloco, a palazzo de Peruta non potranno cominciare i lavori di sistemazione degli impianti e di coibentazione per migliorare l'edificio energeticamente. In sostanza, si perderebbe un finanziamento che è stato già assegnato.

L'argomento a palazzo di giustizia non ha fatto effetto più di tanto. «Ci avrebbe dovuto pensare prima», fanno intendere nemmeno tanto sommessamente.

Ma ogni decisione sarà presa quando saranno a disposizione elementi tecnici che possano garantire effettivamente ai giudici di pace di poter operare in un edificio altrettanto adeguato rispetto a palazzo De Peruta.

La conferenza permanente sulle materie inerenti alla sicurezza e ai fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, indica le specifiche esigenze concernenti la gestione e la logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Non sarà facile arrivare ad una definizione di ogni singolo aspetto nei tempi brevi richiesti.

Lauro, Cervinara, Ariano Irpino, Montoro, gli altri uffici dei giudici di pace che sono in grande sofferenza. Solo in quello di Ariano c'è personale del ministero di grazia e giustizia oltre all'ufficio circondariale di Avellino, città sede di tribunale. Per gli altri il personale amministrativo deve essere cercato con il lanternino tra i dipendenti comunali. E' accaduto per Montoro dove un posto è stato coperto attraverso l'interpello al proprio personale del sindaco di Solofra.

Ma era già successo con il giudice di pace di Lauro, dove manca un dipendente per completare l'organico. Moschiano, Pago e Lauro avevano messo a disposizione del personale ma non basta. Risolta la questione della sede, con un offerto dal comune di Quindici, non c'è ancora un orizzonte per quanto riguarda gli amministrativi.