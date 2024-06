Da Pozzuoli a Lauro. L'onda d'urto dello sciame sismico dei Campi Flegrei è arrivata fino al Vallo. Due province diverse e due territori molto distanti e diversi ma unite da un solo filo. Il legame, purtroppo, è quello dell'emergenza abitativa che ha colpito non solo i cittadini della zona flegrea, costretti in diversi casi a ripararsi nelle tendopoli in attesa delle verifiche strutturali, ma anche le detenute del carcere femminile di Pozzuoli.

La struttura, che ospitava oltre 100 donne, ha subito danni che sono al vaglio dei tecnici costringendo, nel frattempo, detenute e dipendenti a cambiare sede.



Vari gruppi sono stati trasferiti nelle diverse strutture della Campania e, in alcuni casi, anche al di fuori dei territori regionali. Circa 18 giorni fa, invece, presso la struttura dell'Icam di Lauro sono arrivate 43 nuove detenute che si sono aggiunte a quelle già allocate in sede. Un sovraffollamento inatteso ma obbligato vista l'eccezionalità degli eventi. Al momento, oltre alle 6 madri con bambini che già erano ospitate, a Lauro restano in regime di detenzione circa 40 detenute. Un numero diminuito di poco rispetto a quello iniziale di circa due settimane fa a causa di recenti sviluppi nei percorsi detentivi di alcune di loro, ma che resta ancora un fattore di preoccupazione e disagio.

In pochi giorni gli ospiti dell'Icam sono moltiplicati di 7 volte rispetto ai soliti e, al contempo, sono aumentate anche le criticità e le fatiche gestionali, con i dipendenti di Pozzuoli chiamati a lavorare nella sede di Lauro assieme ai colleghi della struttura per rispondere alle accresciute esigenze. Con l'arrivo delle nuove detenute è cambiata inevitabilmente la gestione interna. Organizzare la mensa, i colloqui e le attività educative per oltre 40 detenute è ovviamente più complicato rispetto a quando lo si fa per 6. È un'emergenza, viene ripetuto, e come tale va affrontata.



L'Icam ha al suo interno personale esperto e abituato ad affrontare le dinamiche delicate del panorama detentivo ma ora, in una situazione al di fuori dell'ordinario, il lavoro è raddoppiato. Da giorni è un via vai continuo di fornitori, personale interno, volontari, educatori. L'Icam (letteralmente "Istituto a custodia attenuata per madri con bambini al seguito") di Lauro è nato nel 2016 sulle ceneri dell'Icatt che ospitava invece detenuti con problemi di tossicodipendenza.

La struttura, riconvertita da 8 anni, può ospitare circa 35 madri con bambini e nel panorama regionale è un caso unico che si aggiunge agli altri tre dispiegati in tutto il territorio nazionale (Milano San Vittore, Torino e Venezia Giudecca). Al suo interno le madri e i bambini seguono un programma di recupero sociale che mira, contemporaneamente, a garantire una crescita sana a bambini nati in contesti difficili. Le guardie penitenziarie vestono in abiti civili, gli educatori portano avanti attività quotidiane in maniera costante, le pareti sono spesso colorate, non ci sono sbarre nei locali interni, i bambini vanno a scuola e sono seguiti, alla pari delle mamme, da personale sanitario.

Un percorso di recupero innovativo e capillare che si regge sul mantenimento di un ambiente che risulti ai bambini quanto di più lontano possa essere un carcere. Un caposaldo che è messo a dura prova in questi giorni dove le presenze nuove sono moltiplicate e le camere si sono affollate. Un pericolo che è stato già sottolineato nei giorni scorsi dal Garante Provinciale per i Diritti dei Detenuti che ha acceso i fari su una situazione che potrebbe deflagrare se non gestita a dovere dalle istituzioni.

Nel frattempo, all'Icam di Lauro la vita continua, le attività proseguono e il personale risponde all'emergenza. La situazione, tuttavia, non ha margini di risoluzione immediata e la programmazione dei progetti procede a rilento, inevitabilmente, in attesa di conoscere il reale numero dell'utenza da gestire.