Avellino, idea Ferrari: dal Pescara la punta per l'attacco

Attacco, difesa, centrocampo. Tutti i reparti sono da rivedere e migliorare in vista dell'annata agonistica 2022/2023. Mister Roberto Taurino ha richiesto giocatori giovani, motivati per dare vigore alla rosa non solo da un punto di vista tecnico. Il compito di costruire l'organico e soddisfare le richieste tocca ad Enzo De Vito, che ieri si è preso un pomeriggio di pausa per andare a Nusco, per l'ultimo saluto a Ciriaco De Mita.

Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati